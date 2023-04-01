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Приднестровские гребцы готовятся к 1-му этапу Кубка мира

Приднестровские гребцы готовятся к 1-му этапу Кубка мира

Лидеры академической гребли Приднестровья находятся на учебно-подготовительном сборе в Сербии. Это Иван Коршунов, Кирилл Высоцкий-Шестаков, Александр Машник и Александр Булат. Спортсмены готовятся к важным стартам: 1-му этапу Кубка мира и чемпионату Европы, передаёт novostipmr.com

Как отметили в федерации гребного спорта республики, международный сезон наши академисты открыли в прошлые выходные. Одиночники Иван Коршунов и Александр Булат выступили на открытом чемпионате Хорватии. Две медали завоевал Иван Коршунов.

«Александр Булат не смог пробиться в основной финал и довольствовался малым, где финишировал первым. Но итоговое место у него 8-е. А вот Ваня Коршунов, наоборот, в течение двух дней дважды проходил в основной финал, где за два дня завоевал две серебряные медали», - отмечает глава профильной федерации Константин Гамалицкий.

Следующий старт для приднестровских академистов – 1-й этап Кубка мира. Гонка пройдет в хорватском Загребе 6-7 мая. В конце весны в словенском городе Блед состоится чемпионат Европы.

Между тем молодежная сборная готовится к чемпионату Европы по своему возрасту. Старт пройдет во Франции с 20-21 мая.
  • Сегодня, 15:20
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