Кипрские власти планируют выселить три тысячи беженцев с Украины из отелей в преддверии летнего сезона, сообщает Еadaily.com ссылаясь на портал AlphaNews.
Как отмечает издание, власти предъявили соответствующий «ультиматум» украинцам, которые размещены в 21 отеле по всему Кипру, они должны найти жилье к 31 мая.
Отели, которые продолжат принимать беженцев с Украины после 1 июня, будут определены по результатам тендера министерства туризма республики.
По данным AlphaNews, кипрские власти начали реализацию планов по подбору работы для трудоспособных украинцев. При этом беженцы могут обратиться за субсидией на аренду жилья.
Согласно данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), с 24 февраля прошлого года по 31 января текущего года в Европу приехали 8 046 560 украинских беженцев, из них более 4,8 миллиона человек зарегистрировались в европейских странах в рамках национальных программ оказания помощи.