Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) отреагировало на заявления посла Китая во Франции Лу Шая о суверенитете постсоветских стран. В МИДЕИ считают, что заявления китайского дипломата неприемлемы и заявляют, что ждут официальной позиции китайских властей.
«Мы поражены этими заявлениями. Посол Китая во Франции поставил под сомнение суверенитет стран, провозгласивших свою независимость в 1991 году. За последние тридцать лет, прошедших со времени установления дипломатических отношений между Молдовой и Китайской Народной Республикой, мы строили свои двусторонние отношения на взаимном уважении и поддержке суверенитета и территориальной целостности. Высказывания посла Китая во Франции абсолютно неприемлемы. Мы ждем от китайских властей разъяснений», — сказал Игорь Захаров, советник министра иностранных дел Молдовы по коммуникациям.
Отметим, что Латвия, Литва и Эстония вызвали представителей Китая в свои министерства иностранных дел, после того как посол Китая во Франции Ли Шая заявил, что в соответствии с международным правом у бывших советских государств нет официального статуса . «Нет международного соглашения, определяющего их статус как суверенных стран», — сказал Лу Шай.
Ситуацию уже прокомментировал глава дипломатии ЕС Жозеп Борель. Он написал на своей странице в Twitter, что остается только предполагать, что эти заявления не отражают позицию официального Китая.