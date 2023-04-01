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Молдова отреагировала на заявления посла Китая

Молдова отреагировала на заявления посла Китая

Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) отреагировало на заявления посла Китая во Франции Лу Шая о суверенитете постсоветских стран. В МИДЕИ считают, что заявления китайского дипломата неприемлемы и заявляют, что ждут официальной позиции китайских властей.

«Мы поражены этими заявлениями. Посол Китая во Франции поставил под сомнение суверенитет стран, провозгласивших свою независимость в 1991 году. За последние тридцать лет, прошедших со времени установления дипломатических отношений между Молдовой и Китайской Народной Республикой, мы строили свои двусторонние отношения на взаимном уважении и поддержке суверенитета и территориальной целостности. Высказывания посла Китая во Франции абсолютно неприемлемы. Мы ждем от китайских властей разъяснений», — сказал Игорь Захаров, советник министра иностранных дел Молдовы по коммуникациям.

Отметим, что Латвия, Литва и Эстония вызвали представителей Китая в свои министерства иностранных дел, после того как посол Китая во Франции Ли Шая заявил, что в соответствии с международным правом у бывших советских государств нет официального статуса . «Нет международного соглашения, определяющего их статус как суверенных стран», — сказал Лу Шай.

Ситуацию уже прокомментировал глава дипломатии ЕС Жозеп Борель. Он написал на своей странице в Twitter, что остается только предполагать, что эти заявления не отражают позицию официального Китая.
  • Сегодня, 09:56
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