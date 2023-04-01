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В Приднестровье подвели итоги Тотального диктанта

В Приднестровье подвели итоги Тотального диктанта

Международная акция «Тотальный диктант» проводилась 8 апреля. В республике она прошла при поддержке фонда «Будущее Приднестровья» и партии «Обновление». На семи площадках проверить свою грамотность решились 329 человек. Текст диктанта об исследователе Дальнего Востока Владимире Арсеньеве составил писатель и журналист из Приморья Василий Авченко.

В партии «Обновление» подвели итоги акции. Там отметили, что готовые работы сдали не все участники – проверяющие получили немногим менее 300 диктантов. На пятерки написали 9,5%, четвёрки получили 15%, тройки 18%, двойки – 57,5%, сообщает novostipmr.com

Самые распространенные ошибки – пунктуационные. Также у участников были сложности с правильным написанием таких слов, как: «периферия», «цивилизация», «небезынтересна», «философ», «Петербург».

«Много ошибок было в словах с одной и двумя "н" в именах собственных. Как и ранее, вызывали трудности наречия», – прокомментировала преподаватель русского языка и литературы средней общеобразовательной школы № 10 с гимназическими классами города Рыбница Ольга Плацында, которая диктовала и проверяла текст в своём городе.

По её словам, пятёрки на Тотальном диктанте обычно получают люди с генетической грамотностью, много читающие, с хорошей памятью.

«Тут ещё важен вовремя заложенный фундамент грамотности, культурная память, наслоение всех этих факторов. Вот это у нас понемногу уходит. Например, в Рыбнице в этом году нет пятёрок, хотя в прошлом были. Интересно наблюдать за семьями, которые приходят у нас на Тотальный диктант из года в год. В одной из них пишут диктант представители трех поколений: бабушка, её дочка и внук. Приятно, что воспитание уважения к языку идет на уровне семьи, что играет не последнюю роль в этом деле», – рассказала Ольга Плацында.

Она отметила также, что многочисленные ошибки связаны обычно с объёмностью тотальных диктантов, а чем длиннее текст, тем больше в нём трудных мест.

Тех, кто написал диктант слабо, она призвала не отчаиваться, интересоваться языком, изучать, не бояться его сложностей. Филолог также дала рекомендации, как можно повысить грамотность. По её мнению, в этом деле много значит образец красивой, грамотной речи.

«Молодёжь сегодня далеко не всегда её слышит. Даже нынешняя интеллигенция, преподаватели допускают речевые ошибки. Важно также постоянно видеть перед собой грамотные тексты, в том числе в интернете. Конечно же, читать надо, а мы сейчас мало читаем», – заключила она.

Узнать результаты Тотального диктанта его участники могут на сайте проекта.
  • Сегодня, 10:03
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