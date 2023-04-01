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Инжир может стать новым нишевым продуктом молдавского плодоводства

Инжир может стать новым нишевым продуктом молдавского плодоводства

В апреле в некоторых сетях супермаркетов и бутиковой рознице Кишинева (Молдова) появился инжир, выращенный в странах южного полушария (Бразилия, Чили). Цена в сетях превышает 470 леев/кг ($26,57/кг), или 23-25 леев за штуку — в плодоовощных бутиках. Качество – среднее и ниже, сообщает EastFruit. Тем не менее, этот товар – редкий гость на магазинных полках Молдовы даже летом, в сезон европейского (балканского) инжира. Однако можно предположить, немногочисленный, но состоятельный покупатель найдется и на него, сообщает east-fruit.com

Инжир может стать новым нишевым продуктом молдавского плодоводства
фото: east-fruit.com

Преподаватели факультета сельскохозяйственных технологий, лесоводства и окружающей среды Технического университета Молдовы считают, что, принимая во внимание изменение климата – заметное потепление, в ближайшей перспективе в стране станет возможным коммерческое производства теплолюбивых плодовых. В частности, на протяжении последнего пятилетия выращивание инжира на приусадебных участках сельских домохозяйств в южной зоне страны стало почти обыденным явлением. Обычно полученная таким образом продукция идет на собственное потребление и домашнее консервирование, активизировавшееся со времени начала пандемии COVID-19.

Основной проблемой для промышленного выращивания инжира в Молдове, как считают специалисты, были зимние и весенние заморозки. Однако, в последние два-три года они редко бывают ниже 9-10 градусов по Цельсию. В домохозяйствах с ними борются задымлением, укрыванием плодовых культур.

Крупные сельхозпроизводители фруктов все чаще применяют дизельные антизаморозковые установки, пытаются смягчать заморозки микродисперсным распылением воды и т.п. По большому счету, основным фактором для начала производства инжира и некоторых других теплолюбивых плодовых становится лишь правильный выбор участков по сады и огораживание их ветрозащитными полосами.

  • Сегодня, 10:15
  • DTV
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