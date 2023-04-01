Более 2000 транспортных компаний и перевозчиков румынского и молдавского происхождения, владеющих 45 тысячами грузовых автомобилей, создали первую профильную ассоциацию в Северной Америке. передаёт noi.md
По словам посла Румынии в Вашингтоне Андрея Мурару, «Румыно-молдавская ассоциация грузоперевозок Северной Америки», или ROMOTANA, объединяет частных лиц и предприятия в области транспорта и логистики румынского и молдавского происхождения.
Чиновника впечатлило «большое количество транспортных предприятий, принадлежащих румынам и молдаванам в США, преданным своей профессии и получившим признание за свою работу».
«Они представляют Румынию и Республику Молдова на американской земле, играя решающую роль в американской логистической и транспортной индустрии», — сказал Андрей Мурару.
Торжественное открытие ассоциации состоялось в Вашингтоне при поддержке посольств Румынии и Республики Молдова в США.
ROMOTANA - первая торговая ассоциация перевозчиков румынского и молдавского происхождения в Северной Америке.