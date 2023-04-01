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Дисциплинарный комитет вынес предупреждения клубам "Милсами" и "Шериф"
Фото: point.md
Дисциплинарный комитет вынес предупреждения клубам "Милсами" и "Шериф" по итогам 6-го тура Фазы 2 Суперлиги.
Как сообщает moldfootball.com, Оргеевский клуб пускал болельщиков на стадиона без билетов, тогда как по регламенту даже при бесплатном входе необходимо предоставлять им билеты.
Тираспольский клуб предупрежден за опоздание главного тренера Роберто Бордина на обязательную послематчевую пресс-конференцию на 65 минут.
В случае повторения нарушений оба клуба будут оштрафованы.
- Сегодня, 10:01
- DTV
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