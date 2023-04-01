Dnestr.TV

 
0

Шахматист из Китая впервые стал чемпионом мира

Шахматист из Китая впервые стал чемпионом мира

30-летний гроссмейстер Дин Лижэнь стал первым в истории представителем Китая, которому удалось одержать победу в матче за звание чемпиона мира.

Официально звание обладателя мировой шахматный короны присваивается с 1886 года, передает championat.com.

В прошедшем матче за шахматную корону Лижэнь в упорной борьбе обыграл россиянина Яна Непомнящего. Исход противостояния решился в четвёртой партии тай-брейка (14 классических партий так и не выявили победителя), в которой российский гроссмейстер, игравший белыми фигурами, потерпел поражение. Итоговый счёт на тай-брейке — 2,5-1,5 в пользу Лижэня.

Примечательно, что Лижэнь не выигрывал турнир претендентов. Он стал участником матча после отказа 16-го чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена защищать титул 2022 года.

Матч между Непомнящим и Лижэнем стал самым результативным с момента объединения титула (между FIDE и Профессиональной шахматной ассоциацией), отмечает РБК. Общий призовой фонд матча составляет €2 млн; Лижэнь за победу получит €1,1 млн, Непомнящий — €900 тыс.

Ян Непомнящий (второе место в рейтинге Международной шахматной федерации) — чемпион Европы (2010) и двукратный чемпион России (2010, 2020). В составе российской сборной дважды выигрывал командный чемпионат мира (2013, 2019).

Дин Лижэнь (третье место в рейтинге Международной шахматной федерации) — победитель Grand Chess Tour («Гранд чесс тур») 2019 года. Трижды выигрывал чемпионат Китая (2009, 2011, 2012).
  • Сегодня, 21:23
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Фокус медиа: гендерно-корректная коммуникация
  • 1 апреля – скорбная дата в истории города Бендеры
  • С 1 апреля в Молдове запрещена продажа сигарет потребит ...
  • Приднестровские ромы организовали праздничный круглый с ...
  • Осталеп: "Есть несколько планов приднестровского урегу ...
  • Озвучен прогноз по запрету полетов
  • Игорь Додон вновь возглавил Партию социалистов
  • Тьма накрыла Стамбул
  • Цены на продовольствие
  • МУП"Бендерырынокторг" приглашает к сотрудничеству

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Фокус медиа: гендерно-корректная коммуникация
  • 1 апреля – скорбная дата в истории города Бендеры
  • С 1 апреля в Молдове запрещена продажа сигарет потребит ...
  • Приднестровские ромы организовали праздничный круглый с ...
  • Осталеп: "Есть несколько планов приднестровского урегу ...
  • Озвучен прогноз по запрету полетов
  • Игорь Додон вновь возглавил Партию социалистов
  • Тьма накрыла Стамбул
  • Цены на продовольствие
  • МУП"Бендерырынокторг" приглашает к сотрудничеству
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна