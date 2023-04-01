30-летний гроссмейстер Дин Лижэнь стал первым в истории представителем Китая, которому удалось одержать победу в матче за звание чемпиона мира.
Официально звание обладателя мировой шахматный короны присваивается с 1886 года, передает championat.com.
В прошедшем матче за шахматную корону Лижэнь в упорной борьбе обыграл россиянина Яна Непомнящего. Исход противостояния решился в четвёртой партии тай-брейка (14 классических партий так и не выявили победителя), в которой российский гроссмейстер, игравший белыми фигурами, потерпел поражение. Итоговый счёт на тай-брейке — 2,5-1,5 в пользу Лижэня.
Примечательно, что Лижэнь не выигрывал турнир претендентов. Он стал участником матча после отказа 16-го чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена защищать титул 2022 года.
Матч между Непомнящим и Лижэнем стал самым результативным с момента объединения титула (между FIDE и Профессиональной шахматной ассоциацией), отмечает РБК. Общий призовой фонд матча составляет €2 млн; Лижэнь за победу получит €1,1 млн, Непомнящий — €900 тыс.
Ян Непомнящий (второе место в рейтинге Международной шахматной федерации) — чемпион Европы (2010) и двукратный чемпион России (2010, 2020). В составе российской сборной дважды выигрывал командный чемпионат мира (2013, 2019).
Дин Лижэнь (третье место в рейтинге Международной шахматной федерации) — победитель Grand Chess Tour («Гранд чесс тур») 2019 года. Трижды выигрывал чемпионат Китая (2009, 2011, 2012).