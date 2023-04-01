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Приднестровские ориентировщики успешно стартовали на соревнованиях в Румынии

Приднестровские ориентировщики успешно стартовали на соревнованиях в Румынии
Фото: открытые источники

В Карпатах проходит сразу несколько турниров, в том числе и мировые ранговые старты WRE. В них помимо группы «Элиты» могут принимать участие спортсмены групп: U16, U18, U20. Параметры дистанций для всех одинаковые. В первый день был спринт в городе Кымпине. В нем приняли участие представители 8 стран: 47 мужчин и 27 женщин, передает Радио 1.

Победителями стали молодые приднестровцы: Ярослав Давыдов и Виктория Носенко.

В топ-5 также вошли Злата Савинова, Анатолий и Василий Фомичёвы. 14-летний суворовец Даниил Янковский попробовал свои силы в ранговых стартах. Он был самым юным участником.
  • Сегодня, 21:28
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