В Карпатах проходит сразу несколько турниров, в том числе и мировые ранговые старты WRE. В них помимо группы «Элиты» могут принимать участие спортсмены групп: U16, U18, U20. Параметры дистанций для всех одинаковые. В первый день был спринт в городе Кымпине. В нем приняли участие представители 8 стран: 47 мужчин и 27 женщин, передает Радио 1.
Победителями стали молодые приднестровцы: Ярослав Давыдов и Виктория Носенко.
В топ-5 также вошли Злата Савинова, Анатолий и Василий Фомичёвы. 14-летний суворовец Даниил Янковский попробовал свои силы в ранговых стартах. Он был самым юным участником.