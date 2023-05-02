Приднестровские спортсмены приняли участие в международных турнирах по спортивному ориентированию, которые прошли в Румынии. Они были организованы для разных возрастных групп и включали три старта: городской спринт и две лесные дистанции - среднюю и длинную.
Мировые ранговые соревнования WRE собрали опытных спортсменов из 8-ми стран. Приднестровцы завоевали 5 из 6-ти золотых медалей. В городском спринте победили Ярослав Давыдов и Виктория Носенко, на средней дистанции Василий Фомичёв и Олеся Манькевич, на длинной – Василий Фомичёв. На средней, самой техничной дистанции весь пьедестал заняли братья Фомичевы, передаёт novostipmr.com
Приднестровцы были лучшими также на командном Кубке латиноговорящих стран. Здесь выступали спортсмены до 18 до 20 лет и «Элита». В каждой группе по 2 человека от страны (мужчина и женщина). Латиноамериканские ориентировщики слабее, чем европейские, так что борьба фактически шла между командами Румынии и Молдавии. Молдавская команда, полностью укомплектованная приднестровцами, показала лучший результат. За неё выступали: Виктория Носенко и Василий Фомичев, выигравшие все 3 старта, а также Ярослав Давыдов, Олеся Манькевич, Злата Савинова и Артем Бабич.
Суворовцы стали призёрами Кубка Карпат. Андрей Антонов выиграл в городском спринте среди юношей до 12 лет. В группе до 14 лет Иван Кайпан взял серебро на средней дистанции и бронзу в спринте, а Даниил Янковский – бронзу на длинной. Спортсмены впервые выступали на соревнованиях за пределами Молдовы и успешно преодолели все три дистанции, не сделав грубых ошибок.