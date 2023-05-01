Приказом Министерства экономического развития Приднестровья утвержден и введен в работу Порядок оказания услуг (выполнения работ) по текущему содержанию и ремонту внутридомовых инженерных сетей теплоснабжения (сети отопления и горячего водоснабжения), расположенных в многоквартирных жилых домах, сообщает newspmr.com Согласно документу:
Оказание услуг (выполнение работ) по текущему содержанию и ремонту внутридомовых инженерных сетей теплоснабжения проводится для обеспечения нормальной и бесперебойной работы внутридомовых инженерных сетей теплоснабжения (ИСТ), качественного оказания услуг теплоснабжения, поддержания оптимальной (не ниже допустимой) температуры воздуха в отапливаемых помещениях многоквартирного жилого дома и поддержания требуемой температуры и давления воды горячего водоснабжения в соответствии с установленными нормами.
Границы по текущему содержанию и ремонту внутридомовых ИСТ в пределах:
- отопления – осуществляется исполнителем услуг (работ) от наружного обреза фундамента здания многоквартирного жилого дома до теплоустановок собственников (нанимателей) помещений многоквартирного жилого дома или запорной арматуры, установленной перед теплоустановками, включительно, без их замены. В случае необходимости замена теплоустановок или запорной арматуры, установленной перед теплоустановками, осуществляется собственниками (нанимателями) помещений многоквартирного жилого дома за свой счет;
- горячего водоснабжения – осуществляется исполнителем услуг (работ) от наружного обреза фундамента здания многоквартирного жилого дома до прибора учета по горячей воде или первого вентиля от стояка в помещении собственников (нанимателей) помещений многоквартирного жилого дома.Текущее содержание и ремонт в границах помещений многоквартирного жилого дома осуществляется исполнителем исключительно по заявке собственника
(нанимателя) помещений многоквартирного жилого дома, поданной письменно, либо через аварийно-диспетчерскую службу исполнителя услуг (работ) при предоставлении доступа к внутридомовым ИСТ (отопительные приборы, трубы отопления, трубы горячего водоснабжения).Не подлежат текущему содержанию и ремонту
: теплообменники для подогрева горячей воды, насосные агрегаты, установленные на внутридомовых инженерных сетях отопления и горячего водоснабжения в многоквартирных жилых домах.
Услуги по текущему содержанию и ремонту внутридомовых ИСТ, расположенных в многоквартирном жилом доме, оказываются специализированной организацией на основании договора на оказание услуг (выполнения работ) по текущему содержанию и ремонту внутридомовых ИСТ, расположенных в многоквартирном жилом доме, заключаемого исполнителем услуг (работ) с заказчиком услуг (работ).
Заказчиком услуг (работ) по договору от имени собственников (нанимателей) помещений многоквартирного жилого дома выступает организация, управляющая жилищным фондом.Собственники (наниматели) помещений в многоквартирном жилом доме не вправе отказаться от услуг
(выполнения работ) по текущему содержанию и текущему ремонту внутридомовых ИСТ организации, осуществляющей поставку тепловой энергии.
Для качественного оказания услуг (выполнения работ) по текущему содержанию и ремонту внутридомовых ИСТ, расположенных в многоквартирном жилом доме, заказчик услуг (работ) передает исполнителю услуг (работ) следующую исполнительную техническую документацию: исполнительные
чертежи и схемы внутридомовых инженерных сетей теплоснабжения жилых домов (по запросу).
Услуги (работы) по текущему содержанию и ремонту внутридомовых ИСТ по заявкам собственника (нанимателя) помещения многоквартирного жилого дома о нарушении качества услуги теплоснабжения, зарегистрированные в журнале регистрации заявок, должны рассматриваться не позднее, чем в трехдневный срок со дня регистрации заявки, либо по согласованию с собственником (нанимателем) помещения многоквартирного жилого дома. В тех случаях, когда для устранения неисправностей требуется длительное время или материал, которого в данный момент нет в наличии, необходимо об этом уведомить заявителя. Заявки аварийного характера, выполняются незамедлительно в любое время суток.
В том случае, когда для выявления причин нарушения качества услуги теплоснабжения необходимо проведение проверки обследования системы теплоснабжения помещений заявителя и помещений, расположенных по одному стояку с помещением заявителя, на предмет выявления самовольного нарушения проектной схемы системы теплоснабжения (увеличение поверхностей нагрева приборов отопления, изменение проектных схем путем установки дополнительных секций, установка дополнительных нагревательных приборов в лоджиях, балконах, тем самым увеличение отапливаемой площади, при замене стальных квартирных труб на полипропиленовые, заужение диаметров труб, запайка полипропиленовых труб при сварке), исполнитель услуг (работ) сообщает о выявленных фактах нарушений заказчику услуг (работ), организации, осуществляющей управление многоквартирным жилым домом, а также заявителю для принятия необходимых мер по их устранению, и для обеспечения доступа в квартиры жилого дома, при необходимости – доступа в помещения чердака и подвала, технических подпольев многоквартирного жилого дома.
По результатам проверки причин нарушения качества услуги теплоснабжения составляется акт проверки, который подписывается заказчиком услуг (работ), либо собственником (нанимателем) помещений в многоквартирных жилых домах, представителем организации, осуществляющей управление многоквартирным жилым домом (при необходимости), и представителем исполнителя услуг (работ).
Услуги (работы) по заполнению системы централизованного отопления химически очищенной водой жилых домов ежегодно осуществляются с 15 августа до 1 октября текущего года по согласованию с главами госадминистраций городов и районов. Отчет о заполнении жилых домов предоставляется до 1 октября текущего года в адрес уполномоченного органа госвласти, в ведении которого находятся вопросы в сфере энергетики.
Оказание услуг (выполнение работ) по текущему содержанию и текущему ремонту внутридомовых ИСТ по заявкам собственников (нанимателей) помещений многоквартирного жилого дома, или организации, управляющей жилищным фондом, исполнитель услуг (работ) документально оформляет ежемесячным отчетом о фактически выполненных услугах (работах) по поступившим заявкам.
Ринат Ветров, NewsPMR.Com