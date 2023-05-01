Тираспольский «Шериф» вышел в финал Кубка Молдавии по футболу.
Приднестровский клуб в ½ оказался сильнее «Петрокуба» из Хынчешт. Желто-черные победили в двухматчевом противостоянии с общим счетом 3:0, сообщает novostipmr.com«Любая команда, прошедшая в финал, обладает потенциалом. Мы же сейчас думаем о ближайшей игре с "Зимбру". Мы постарались сегодня сберечь нескольких игроков для этого матча. Для нас каждый следующий матч - самый важный»
, - отметил накануне главный тренер «Шерифа» Роберто Бордин.
В финале «Шериф» сойдется с ФК «Бельцы», который одержал победу над «Св. Георгием» в ½ (3:1).
Битва за победный трофей состоится 28 мая на стадионе в Хынчештах.