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ФК «Шериф» - в финале Кубка Молдавии

ФК «Шериф» - в финале Кубка Молдавии

Тираспольский «Шериф» вышел в финал Кубка Молдавии по футболу.

Приднестровский клуб в ½ оказался сильнее «Петрокуба» из Хынчешт. Желто-черные победили в двухматчевом противостоянии с общим счетом 3:0, сообщает novostipmr.com

«Любая команда, прошедшая в финал, обладает потенциалом. Мы же сейчас думаем о ближайшей игре с "Зимбру". Мы постарались сегодня сберечь нескольких игроков для этого матча. Для нас каждый следующий матч - самый важный», - отметил накануне главный тренер «Шерифа» Роберто Бордин.

В финале «Шериф» сойдется с ФК «Бельцы», который одержал победу над «Св. Георгием» в ½ (3:1).

Битва за победный трофей состоится 28 мая на стадионе в Хынчештах.
  • Сегодня, 13:49
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