460 команд, больше 4,5 тысячи участников – это республиканский турнир «Кожаный мяч», возрожденный в Приднестровье по инициативе Президента ПМР Вадима Красносельского. 5 мая Глава государства наблюдал за финальными поединками и награждал победителей. В финальных играх, организованных на бендерском стадионе «Динамо», участвовали 47 сильнейших школьных команд, успешно прошедших отборочные туры во всех городах и районах республики, сообщает президентская пресс-служба.
Награды победителей и призеров турнира привезут сегодня в свои образовательные учреждения представители 18 спортивных коллективов. Обладатели призовых мест определены в трех возрастных категориях: 5-6, 7-8, 9-11 классы – отдельно среди мужских и девичьих команд.
Обращаясь к участникам, победителям и организаторам турнира, Вадим Красносельский поздравил всех с праздником спорта – именно так руководитель страны назвал сегодняшнее мероприятие.
Говоря о футболе, Президент отметил, что это один из самых любимых, доступных, демократичных массовых видов спорта. Глава государства подчеркнул, что среди участников турнира «Кожаный мяч» нет проигравших, есть обладатели различных мест турнирной сетки, каждый из которых оказался в выигрыше уже потому, что принимал участие в соревнованиях, приобрел новый опыт и друзей.
Вадим Красносельский напомнил, что следующий турнир стартует уже осенью, пожелал юным спортсменам дальнейших успехов, выразил благодарность всем, кто был задействован в организации масштабного общереспубликанского турнира.
Победителям вручены награды. Кубки разъехались по городам и селам республики.