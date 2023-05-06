Dnestr.TV

 
0

Приднестровские баскетболисты – призёры юношеского чемпионата Молдовы

Приднестровские баскетболисты – призёры юношеского чемпионата Молдовы
фото : t.me/radio1pmr

Две приднестровские команды стали призёрами юношеского чемпионата Молдовы по баскетболу. В соревнованиях участвовали 16 команд, в финал вышли 6. Финальные игры среди спортсменов до 16 лет проводились в Кишинёве, сообщает novostipmr.com со ссылкой на Радио 1.

Подопечные Василия Утина из Тираспольской СДЮШОР № 1 завоевали серебро. Они уступили команде Бельц на последних минутах встречи 4 очка. Отметим, что тираспольчане младше своих соперников на год.

Дубоссарская команда, которую тренирует Наталья Свищёва, заняла третье место.

Дмитрий Догадов из Тирасполя и Артём Сербин из Дубоссар признаны лучшими игроками сезона.

Сборная Молдовы, в которую вошли несколько приднестровских игроков, будет готовиться к юношескому чемпионату Европы. Тренеры сборной – Наталья Свищёва и Василий Рыженко.

Приднестровские баскетболисты – призёры юношеского чемпионата Молдовы
  • Вчера, 21:51
  • DTV
  • Просмотров: 38
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Приднестровские ромы организовали праздничный круглый с ...
  • Осталеп: "Есть несколько планов приднестровского урегу ...
  • Озвучен прогноз по запрету полетов
  • Игорь Додон вновь возглавил Партию социалистов
  • Тьма накрыла Стамбул
  • Цены на продовольствие
  • МУП"Бендерырынокторг" приглашает к сотрудничеству
  • Общий объем товаров в Приднестровье, не соответствующих ...
  • Молдова купит противоградовые ракеты у Болгарии за 20 м ...
  • Зеленский подписал закон о запрете в Украине географиче ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Приднестровские ромы организовали праздничный круглый с ...
  • Осталеп: "Есть несколько планов приднестровского урегу ...
  • Озвучен прогноз по запрету полетов
  • Игорь Додон вновь возглавил Партию социалистов
  • Тьма накрыла Стамбул
  • Цены на продовольствие
  • МУП"Бендерырынокторг" приглашает к сотрудничеству
  • Общий объем товаров в Приднестровье, не соответствующих ...
  • Молдова купит противоградовые ракеты у Болгарии за 20 м ...
  • Зеленский подписал закон о запрете в Украине географиче ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна