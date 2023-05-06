Две приднестровские команды стали призёрами юношеского чемпионата Молдовы по баскетболу. В соревнованиях участвовали 16 команд, в финал вышли 6. Финальные игры среди спортсменов до 16 лет проводились в Кишинёве, сообщает novostipmr.com со ссылкой на Радио 1.
Подопечные Василия Утина из Тираспольской СДЮШОР № 1 завоевали серебро. Они уступили команде Бельц на последних минутах встречи 4 очка. Отметим, что тираспольчане младше своих соперников на год.
Дубоссарская команда, которую тренирует Наталья Свищёва, заняла третье место.
Дмитрий Догадов из Тирасполя и Артём Сербин из Дубоссар признаны лучшими игроками сезона.
Сборная Молдовы, в которую вошли несколько приднестровских игроков, будет готовиться к юношескому чемпионату Европы. Тренеры сборной – Наталья Свищёва и Василий Рыженко.