Уже 40 европейских официальных лиц подтвердили свое участие в мероприятии, организованном впервые в Молдове, а первым это сделал президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает moldpres.md.
В молдавскую столицу также приедут:
президент Румынии Клаус Йоханнис,
канцлер Германии Олаф Шольц,
премьер-министр Испании Педро Санчес,
премьер-министр Великобритании Риши Сунак,
премьер-министр Италии Джорджия Мелони,
глава кабинета министров Нидерландов Марк Рютте,
канцлер Австрии Карл Нехаммер,
премьер-министр Дании Метте Фредериксен,
премьер-министр Бельгии Александр де Кроо,
премьер-министр Эстонии Кая Каллас,
глава кабинета министров Польши Матеуш Моравецкий,
председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и
председатель Европейского парламента Роберта Метсола.
Саммит Европейского политического сообщества состоится 1 июня в селе Бульбоака. В мероприятии примут участие около 50 глав европейских государств и правительств, а также официальные лица Европейского союза.