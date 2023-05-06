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Стал известен список глав государств и еврочиновников, которые приедут на Саммит

Стал известен список глав государств и еврочиновников, которые приедут на Саммит
Фото: открытые источники

Уже 40 европейских официальных лиц подтвердили свое участие в мероприятии, организованном впервые в Молдове, а первым это сделал президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает moldpres.md.

В молдавскую столицу также приедут:

президент Румынии Клаус Йоханнис,

канцлер Германии Олаф Шольц,

премьер-министр Испании Педро Санчес,

премьер-министр Великобритании Риши Сунак,

премьер-министр Италии Джорджия Мелони,

глава кабинета министров Нидерландов Марк Рютте,

канцлер Австрии Карл Нехаммер,

премьер-министр Дании Метте Фредериксен,

премьер-министр Бельгии Александр де Кроо,

премьер-министр Эстонии Кая Каллас,

глава кабинета министров Польши Матеуш Моравецкий,

председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и

председатель Европейского парламента Роберта Метсола.

Саммит Европейского политического сообщества состоится 1 июня в селе Бульбоака. В мероприятии примут участие около 50 глав европейских государств и правительств, а также официальные лица Европейского союза.

  • Сегодня, 18:15
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