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Приднестровские шахматисты одержали победу над командой Южной Осетии

Приднестровские шахматисты одержали победу над командой Южной Осетии
Фото: ОФИЦИАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ В ПРИДНЕСТРОВЬЕ

В честь предстоящей 78-й годовщины Великой Победы советского народа над фашистской Германией состоялся детский онлайн-турнир по быстрым шахматам между командами Приднестровья и Южной Осетии.

Было сыграно более 100 матчей. В результате победу одержали приднестровские шахматисты. Лучшим в команде приднестровцев стал Даниил Старовойт.

Приднестровские шахматисты были награждены грамотами и ценными подарками, которые вручил глава Официального представительства Республики Южная Осетия в Приднестровье Виталий Янковский, сообщается на сайте представительства.

Отметим, что инициаторами онлайн-турнира по быстрым шахматам выступили Официальные представительства Республики Южная Осетия в ПМР и Республики Абхазия в ПМР. Идея турнира была проработана в профильных структурах братских республик и получила всестороннюю поддержку. В Тирасполе помещение для приднестровских шахматистов предоставил филиал Института стран СНГ.

Накануне подобный турнир провели между приднестровцами и абхазами.

  • Сегодня, 08:09
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