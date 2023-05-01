Фото: ОФИЦИАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ В ПРИДНЕСТРОВЬЕ
В честь предстоящей 78-й годовщины Великой Победы советского народа над фашистской Германией состоялся детский онлайн-турнир по быстрым шахматам между командами Приднестровья и Южной Осетии.
Было сыграно более 100 матчей. В результате победу одержали приднестровские шахматисты. Лучшим в команде приднестровцев стал Даниил Старовойт.
Приднестровские шахматисты были награждены грамотами и ценными подарками, которые вручил глава Официального представительства Республики Южная Осетия в Приднестровье Виталий Янковский, сообщается на сайте представительства.
Отметим, что инициаторами онлайн-турнира по быстрым шахматам выступили Официальные представительства Республики Южная Осетия в ПМР и Республики Абхазия в ПМР. Идея турнира была проработана в профильных структурах братских республик и получила всестороннюю поддержку. В Тирасполе помещение для приднестровских шахматистов предоставил филиал Института стран СНГ.
Накануне подобный турнир провели между приднестровцами и абхазами.