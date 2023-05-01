Dnestr.TV

 
0

Глава Минобороны РМ: Молдова закупит системы мониторинга воздушного пространства

Глава Минобороны РМ: Молдова закупит системы мониторинга воздушного пространства
Фото: министр обороны РМ Анатолие Носатый

В ближайшее время Республика Молдова закупит радары при поддержке Европейского Союза. Об этом заявил для Radio Moldova министр обороны Анатолий Носатый.

Чиновник отметил, что нынешние радарные системы страны устарели и их давно пора заменить.

"Системы мониторинга воздушного пространства, то есть радары, и они из Евросоюза. При этом на закупки в этом году будут направлены средства республиканского бюджета", - заявил министр обороны РМ.

Евросоюз предлагает Республике Молдова 20 млн евро на закупку радаров, входящих в состав новой системы противовоздушной обороны. Деньги поступают из более широкого пакета поддержки, предоставляемой в рамках европейской инициативы "Средство для мира". Общая сумма, которую получит Кишинев, составляет 40 миллионов евро, решение, одобренное в апреле Советом министров иностранных дел Европейского сообщества, передает noi.md.


  • Сегодня, 10:34
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Тьма накрыла Стамбул
  • МУП"Бендерырынокторг" приглашает к сотрудничеству
  • Общий объем товаров в Приднестровье, не соответствующих ...
  • Молдова купит противоградовые ракеты у Болгарии за 20 м ...
  • Зеленский подписал закон о запрете в Украине географиче ...
  • Николай Басков, Филипп Киркоров и Стас Михайлов исполни ...
  • 9 мая Вадим Красносельский дал интервью журналистам (ви ...
  • В Кишиневе российский рэпер отказался петь без флага У ...
  • В Тирасполе отпраздновали День Победы
  • NASA призналось, что нашумевшая вспышка над Киевом — эт ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Тьма накрыла Стамбул
  • МУП"Бендерырынокторг" приглашает к сотрудничеству
  • Общий объем товаров в Приднестровье, не соответствующих ...
  • Молдова купит противоградовые ракеты у Болгарии за 20 м ...
  • Зеленский подписал закон о запрете в Украине географиче ...
  • Николай Басков, Филипп Киркоров и Стас Михайлов исполни ...
  • 9 мая Вадим Красносельский дал интервью журналистам (ви ...
  • В Кишиневе российский рэпер отказался петь без флага У ...
  • В Тирасполе отпраздновали День Победы
  • NASA призналось, что нашумевшая вспышка над Киевом — эт ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна