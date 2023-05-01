В ближайшее время Республика Молдова закупит радары при поддержке Европейского Союза. Об этом заявил для Radio Moldova министр обороны Анатолий Носатый.
Чиновник отметил, что нынешние радарные системы страны устарели и их давно пора заменить.
"Системы мониторинга воздушного пространства, то есть радары, и они из Евросоюза. При этом на закупки в этом году будут направлены средства республиканского бюджета", - заявил министр обороны РМ.
Евросоюз предлагает Республике Молдова 20 млн евро на закупку радаров, входящих в состав новой системы противовоздушной обороны. Деньги поступают из более широкого пакета поддержки, предоставляемой в рамках европейской инициативы "Средство для мира". Общая сумма, которую получит Кишинев, составляет 40 миллионов евро, решение, одобренное в апреле Советом министров иностранных дел Европейского сообщества, передает noi.md.