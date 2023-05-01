Подготовка к Саммиту Европейского политического сообщества 2023 не обошлась без инцидентов.
Женщина была возмущена тем, что из-за ограничений ей пришлось пройти километр по лесу, чтобы добраться до аэропорта, сообщает Știri.md.
"Что это? Ничего не ясно! Почему я должен мириться с этим? Что это за страна? Это ненормально, что я должен пройти километр по лесу с моим багажом. Если у вас есть такие повторы, вы не должны продавать билеты, пока есть ограничения, или сделать другой подъезд для людей", - сказала женщина.
Правоохранители объяснили ей ситуацию и, наконец, отпустили к месту назначения.
Следует отметить, что на остановке общественного транспорта все еще находились люди, ожидающие симуляций для выезда в аэропорт, но они были спокойны и соблюдали требования.