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Во время симуляции саммита от 1 июня произошел инцидент

Во время симуляции саммита от 1 июня произошел инцидент

Подготовка к Саммиту Европейского политического сообщества 2023 не обошлась без инцидентов.

Женщина была возмущена тем, что из-за ограничений ей пришлось пройти километр по лесу, чтобы добраться до аэропорта, сообщает Știri.md.

"Что это? Ничего не ясно! Почему я должен мириться с этим? Что это за страна? Это ненормально, что я должен пройти километр по лесу с моим багажом. Если у вас есть такие повторы, вы не должны продавать билеты, пока есть ограничения, или сделать другой подъезд для людей", - сказала женщина.

Правоохранители объяснили ей ситуацию и, наконец, отпустили к месту назначения.

Следует отметить, что на остановке общественного транспорта все еще находились люди, ожидающие симуляций для выезда в аэропорт, но они были спокойны и соблюдали требования.
  • Сегодня, 19:33
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