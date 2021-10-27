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Евродепутат: "Переговоры о присоединении Молдовы к ЕС возможно начать до конца 2023 года"

Евродепутат: "Переговоры о присоединении Молдовы к ЕС возможно начать до конца 2023 года"

Переговоры о присоединении Молдовы к ЕС могут начаться к концу 2023 года, если будут выполнены необходимые условия и шаги. В ЕС заинтересованы в предоставлении финансовой поддержки и технической помощи для выполнения этих шагов. Об этом заявила евродепутат Рамона Стругариу.

По ее словам, Европейский союз подготовил механизм финансирования проектов в области транспорта, энергетики и цифровизации. Средства для этих проектов, будут доступны с осени этого года и предназначены для содействия развитию и модернизации Республики Молдова, пишет noi.md ссылаясь на tv8.

"Республика Молдова является первой страной за пределами Европейского Союза, страной-кандидатом на вступление, которая подписывает соглашение о подключении, посредством которого она может интегрироваться гораздо лучше на единый рынок через Европейский механизм взаимосвязи. Это означает, что Республика Молдова может подать заявку на финансирование от ЕС для проектов, представляющих общий интерес в области транспорта, энергетики и цифровых технологий. Это большие суммы, которых предоставляет Европейский Союз. Если дела пойдут хорошо, и Республика Молдова подаст заявки на финансирование, она может воспользоваться этим финансированием уже осенью.

Мы хотим, чтобы переговоры о присоединении открылись к концу 2023 года, и мы также заинтересованы в предоставлении финансовой поддержки и технической помощи для выполнения этих шагов", - сказала евродепутат Рамона Стругариу в интревью Radio Moldova, передает IPN.

9 мая Европейский парламент одобрил дополнительную макрофинансовую помощь для Республике Молдова в размере 145 млн. евро, чтобы помочь стране покрыть часть потребностей в финансировании в 2023 году.
  • Сегодня, 20:03
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