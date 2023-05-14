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Приднестровские легкоатлеты завоевали медали международного турнира в Болгарии
Фото: t.me/radio1pmr
Легкоатлеты из Приднестровья стали медалистами международного турнира «Молодость» среди юниоров, который проходил в Болгарии, сообщает Радио 1.
Турнир в седьмой раз провели в городе Русе. Участвовали спортсмены возрастной категории U18 из Румынии, Венгрии, Сербии, Грузии, Украины, Молдавии и 36 клубов Болгарии.
В программе было 17 дисциплин. За молдавскую команду выступали бегуны из Тирасполя и метатель из Каменки. Двое стали медалистами.
Денис Кутковецкий с большим отрывом выиграл состязания в толкании ядра (16м 93см).
Камилла Лашкул взяла бронзу (800м, 20 чел.).
Кирилл Григоровский в финале финишировал 5-м (100м, 30 чел.).
Дмитрий Баев, выступая в самой многочисленной дисциплине, занял 9 место (400м, 35 чел.).
- Сегодня, 20:13
- DTV
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