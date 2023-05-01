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В Приднестровье прошёл чемпионат по велоспорту

В Приднестровье прошёл чемпионат по велоспорту
Фото: t.me/radio1pmr

В Приднестровье прошёл Открытый чемпионат ПМР по велоспорту, в котором приняли участие порядка 60 спортсменов из ПМР и Республики Молдова. Соревнования проходили на трассе Тирасполь – Дубоссары.

Как сообщает novostipmr.com, спортсмены соревновались в четырёх возрастных категориях: взрослые, U19, U17 и U15. Были проведены три гонки (с общего и раздельного старта, парная).

По итогам чемпионата в старшей группе трижды отличился тираспольчанин Геннадий Моргун.

Среди юниоров Дмитрий Балан из Училища олимпийского резерва в плотной конкуренции с молдавскими велосипедистами все три дня показал лучшее время.

У кадетов золотые медали поровну поделили Егор Калинников из Тирасполя и Корнэлиу Моцпан из Бельц.

Среди юношей до 15 лет тираспольчанин Сергей Кирницкий в индивидуальных гонках уступил гонщику из Бельц и занял 2-е место.

Отметим, что 19-21 мая запланирован 2-й этап Кубка Молдавии. 24 и 25 июня состоится чемпионат Молдавии. Все 4 этапа Кубка проводятся в Тирасполе.

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