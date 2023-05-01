Более 200 бендерских школьников в возрасте от 11 до 18 лет подали заявки для сдачи нормативов физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Учащиеся пробовали свои силы в беге, метании спортивной гранаты, прыжках в длину, плавании, стрельбе в тире и подтягивании.
Пока ГТО в Бендерах сдают только ученики 5-11-х классов, но в планах увеличить возраст участников. В каждой возрастной группе свои испытания и нормы, чтобы получить заветный значок, сообщает Бендерское телевидение.
«Сдавшие нормативы по результатам и требованиям будут награждаться бронзовыми, серебряными и золотыми значками ГТО. Остальные получат дипломы за активное участие», — отметил главный специалист Управления по физической культуре и спорту Бендер, координатор республиканского физкультурно-спортивного комплекса ГТО Эдуард Газул.
Соревнования проходили на городском стадионе. Пока ребята помладше бежали дистанцию меньше ста метров, старшеклассники готовились к пробегу в полтора километра.
«В городе Бендеры проходит предварительный этап тестирования республиканского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. Основной этап будет проводиться по республике в октябре текущего года. Республиканский комплекс "Готов к труду и обороне" — это добровольный комплекс. В нём могут принять участие все желающие по четырем степеням, начиная с 11 до 25 лет», — рассказал начальник отдела развития физической культуры и массового спорта Госслужбы по спорту ПМР, главный судья соревнований Руслан Шостак.
Награждение бендерчан-участников комплекса «Готов к труду и обороне» пройдёт 23 мая на городском стадионе.
Быть здоровым и доказать самому себе, что ты можешь, - для многих это главная причина сдачи ГТО. Кроме этого, абитуриентам, сдавшим нормы ГТО, могут начислить дополнительные баллы при поступлении.