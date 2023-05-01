Dnestr.TV

 
0

Более 200 бендерских школьников сдавали нормы ГТО

Более 200 бендерских школьников сдавали нормы ГТО
скрин фото: bendery.tv

Более 200 бендерских школьников в возрасте от 11 до 18 лет подали заявки для сдачи нормативов физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Учащиеся пробовали свои силы в беге, метании спортивной гранаты, прыжках в длину, плавании, стрельбе в тире и подтягивании.

Пока ГТО в Бендерах сдают только ученики 5-11-х классов, но в планах увеличить возраст участников. В каждой возрастной группе свои испытания и нормы, чтобы получить заветный значок, сообщает Бендерское телевидение.

«Сдавшие нормативы по результатам и требованиям будут награждаться бронзовыми, серебряными и золотыми значками ГТО. Остальные получат дипломы за активное участие», — отметил главный специалист Управления по физической культуре и спорту Бендер, координатор республиканского физкультурно-спортивного комплекса ГТО Эдуард Газул.

Соревнования проходили на городском стадионе. Пока ребята помладше бежали дистанцию меньше ста метров, старшеклассники готовились к пробегу в полтора километра.

«В городе Бендеры проходит предварительный этап тестирования республиканского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. Основной этап будет проводиться по республике в октябре текущего года. Республиканский комплекс "Готов к труду и обороне" — это добровольный комплекс. В нём могут принять участие все желающие по четырем степеням, начиная с 11 до 25 лет», — рассказал начальник отдела развития физической культуры и массового спорта Госслужбы по спорту ПМР, главный судья соревнований Руслан Шостак.

Награждение бендерчан-участников комплекса «Готов к труду и обороне» пройдёт 23 мая на городском стадионе.

Быть здоровым и доказать самому себе, что ты можешь, - для многих это главная причина сдачи ГТО. Кроме этого, абитуриентам, сдавшим нормы ГТО, могут начислить дополнительные баллы при поступлении.
  • Сегодня, 16:24
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • МУП"Бендерырынокторг" приглашает к сотрудничеству
  • Общий объем товаров в Приднестровье, не соответствующих ...
  • Молдова купит противоградовые ракеты у Болгарии за 20 м ...
  • Зеленский подписал закон о запрете в Украине географиче ...
  • Николай Басков, Филипп Киркоров и Стас Михайлов исполни ...
  • 9 мая Вадим Красносельский дал интервью журналистам (ви ...
  • В Тирасполе отпраздновали День Победы
  • В Кишиневе российский рэпер отказался петь без флага У ...
  • NASA призналось, что нашумевшая вспышка над Киевом — эт ...
  • На еврейском кладбище в Бендерах прошёл памятный митинг

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • МУП"Бендерырынокторг" приглашает к сотрудничеству
  • Общий объем товаров в Приднестровье, не соответствующих ...
  • Молдова купит противоградовые ракеты у Болгарии за 20 м ...
  • Зеленский подписал закон о запрете в Украине географиче ...
  • Николай Басков, Филипп Киркоров и Стас Михайлов исполни ...
  • 9 мая Вадим Красносельский дал интервью журналистам (ви ...
  • В Тирасполе отпраздновали День Победы
  • В Кишиневе российский рэпер отказался петь без флага У ...
  • NASA призналось, что нашумевшая вспышка над Киевом — эт ...
  • На еврейском кладбище в Бендерах прошёл памятный митинг
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна