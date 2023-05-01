ФК «Шериф» стал 21-кратным Чемпионом Молдовы. Это 41-й титул, завоеванный командой за 26 лет существования.
Первый трофей был завоеван 14 лет назад - в 1999 наш клуб стал обладателем Кубка Молдовы, обыграв в финале ФК «Конструкторул» Кишинев со счетом 2:1 после дополнительного времени, сообщается на сайте ФК «Шериф».
Первый титул Чемпиона Молдовы был завоеван в сезоне 2000-2001 года после того, как был сведен к нулю гандикап кишиневского «Зимбру» в 9 очков в последней части турнира.
Обыграв "Милсами" в последнем туре Суперлиги со счетом 4-0, "Шериф" обеспечил себе чемпионский титул и место в 1-м квалификационном раунде Лиги Чемпионов 2023/24.
В Лиге Конференций сыграют "Петрокуб" (второе место) и "Зимбру" (третье место), сообщает point.md ссылаясь на moldfootball.com
Последняя путевка в еврокубки определится в финале Кубка Молдовы между ФК "Бэлць" и "Шерифом". В случае победы бельчан, в Лигу Конференций попадут они, а в случае победы "Шерифа" - четвертая команда чемпионата, то есть "Милсами".