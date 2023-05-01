Светлана Шепелева пробежала марафон в турецком Измире
Тираспольская бегунья Светлана Шепелева удачно провела несколько весенних стартов. После Стамбульского полумарафона, где приднестровская легкоатлетка была пейсмейкером, Шепелева отметилась на марафоне в Измире.
«А ведь у меня 2023 год начался плохо. В начале года по семейным обстоятельствам мне пришлось отдохнуть от тренировок. В феврале вернулась к тренировкам, но упала на ледяную землю, повредила колено и месяц не могла бегать. В марте начала готовиться к Стамбульскому полумарафону, но уровень, к которому мы стремились, не вышел», - рассказывает спортсменка, пишет ИА "Новости Приднестровья".
На марафоне в Измире Светлана Шепелева показала время 3:05:15. Это 10-й результат в генеральной категории и 1-й - в турецкой сетке среди женщин.
«37 лет я продолжаю свою спортивную жизнь, ничего не теряя от любви к бегу. Заодно у нас сложилась отличная беговая команда. Мы с мужем, также бегуном, работаем с одинаковым увлечением к спорту. С нашей прекрасной командой мы будем проводить работу над ошибками и стремиться к новым результатам», - подытожила Светлана Шепелева.
Светлана Шепелева специализируется по бегу на длинные дистанции и марафону. Тираспольчанка выступает как элитная бегунья с 1993 года. В 2004 легкоатлетка выступала на Летних Олимпийских играх в Афинах. В карьере легкоатлетки более ста марафонов. После замужества Светлана Шепелева живет и тренируется в Турции.
Второй день Кубка России по гребле на байдарках и каноэ принес приднестровцам еще 3 медали, сообщает Радио1 Каноист Алексей Коровашков уверенно выиграл дистанцию 500 метров. На 1000-метровке Иван Епишин и Василий Погребан, выступающие вместе в байдарке-двойке, одну десятую секунды уступили победителям и завоевали серебро.
Экипаж Зои Манаевой на этой же дистанции также финишировал вторым.
В финал пробились Алена Вербина и Олег Шуринкин.
По итогам первого дня приднестровцы завоевали три медали на дистанции 200 метров. Бендерчанин Алексей Коровашков в каноэ-двойке взял золото, опередив соперников более, чем на секунду. Тираспольчанин Андрей Ласкорунский показал лучшее время в байдарке–двойке. Иван Епишин завоевал серебро. Победители отбираются в сборную команду на централизованную подготовку к чемпионату России.
Кубок России проходит в Краснодаре на озере Старая Кубань. Он завершится 23 мая заездом на 5 км.
6 золотых медалей завоевали приднестровские борцы на чемпионате Молдавии среди школьников
Воспитанники столичной СДЮШОР борьбы и бокса квалифицировались на чемпионат Европы U-15, который будет проходить в июле в Венгрии. Отбор состоялся в Кишиневе на чемпионате Молдавии для спортсменов не старше 15-ти лет.
Золотые медали, а вместе с ними и право выступить на евроарене получили Леонид Старшельский (52 кг), Назар Соломон (68 кг) и Никита Бургуван (85 кг), сообщает novostipmr.com.
«У нас, вольников, три человека точно отбираются на чемпионат Европы. Возможно, еще несколько на Европу повезем: два серебра завоевали Александр Чуйков в весовой категории 38 кг и Кирилл Подсевальников в 62 кг», - отметил тренер по вольной борьбе Андрей Подсевальников.
Вольники столичной СДЮШОР борьбы и бокса победили в общекомандном зачете чемпионата Молдавии.
Борцы греко-римского стиля на этих же соревнованиях завоевали 2 золота, 2 серебра и заняли второе общекомандное место. Звание чемпионов заслужили Руслан Цуркан (62 кг) и Владимир Василевский (85 кг). Они также отобрались на чемпионат Европы по своему возрасту.
Трое боксеров из Приднестровья стали финалистами чемпионата Молдавии среди кадетов
Соревнования в возрастной группе 15-16 лет прошли в Оргееве. Они собрали более 150 боксеров из 21 команды. Медали разыгрывались в 13-ти весовых категориях.
Павел Харитонов из Бендер стал победителем в весе до 70 кг. Его напарник по команде Илья Ханкевич в финале в категории до 63 кг уступил вице-чемпиону Европы Даниилу Гуранде из Бельц и взял серебро. Серебро и у тираспольчанина Арифа Бачу, выступавшему в весе до 57 кг.
В активе приднестровцев также 6 бронзовых медалей. Их завоевали спортсмены из Рыбницы, Тирасполя и Дубоссар. Победители выступят на Чемпионате Европы. Он пройдет в конце июля в Румынии.