Приднестровские пловцы завершили выступление на международном квалификационном турнире «Grand Prix» в Болгарии. О масштабах соревнования рассказал глава федерации плавания Молдавии Александр Горячев, передаёт novostipmr.com
«Турнир стал альтернативой Балканиаде для нашей сборной. Десять лучших спортсменов среди мужчин и женщин соревновались за денежные призы общей суммой в 25 тысяч евро, лауреаты определялись по сумме трех дистанций», - отметил Александр Горячев.
Главный трофей среди кадетов, молодёжи и взрослых разыгрывали около 400 участников из 7 стран и 35 клубов. В составе сборной Молдавии выступило 6 тираспольчан.
Лучший результат показала Татьяна Салкуцан. Воспитанница столичной СДЮШОР плавания победила в своем коронном стиле – плавании на спине – в заплывах на 100 и 200 м. Приднестровская спортсменка попала в десятку лучших – у нее 2-е место среди женщин.
«Это самое большое количество очков ФИНА (813) среди всех пловцов турнира и, конечно, очень приличный результат в преддверии летнего сезона. Впереди чемпионат мира, Универсиада и, возможно, Европа в Дублине», - отметил президент профильной федерации Александр Горячев.
Два золота в том же стиле – плавании на спине – завоевала Наталья Зайцева в юношеской категории. Она попала в десятку лучших с восьмым результатом среди женщин.
Ковалев Егор занял 6-е место в итоговом протоколе среди мужчин. Приднестровский пловец завоевал золото в эстафете 4×50, серебро на стометровке вольным стилем и две бронзы – в заплывах на 200 м и 50 м.
Еще три медали в юношеской категории завоевал Кирилл Кирсанов. Тираспольчанин финишировал третьим на дистанциях. Первое место Кирсанов заслужил в смешанной эстафете.
Юноша Иван Торопицын победил в заплыве на 200 баттерфляем и стал вторым в «абсолюте». Александр Лесецкий заполучил серебро и бронзу на двухсотметровках - на спине и брассом.
Как отметили в федерации плавания, «Grand Prix» стал заключительным турниром. По его итогам завершились все квалификации по отбору на важнейшие старты 2023. Специалисты составили рейтинг. Основная команда будет объявлена 26 мая на тренерском совете федерации водных видов спорта Молдавии.