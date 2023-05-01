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"Шериф" стал обладателем Кубка Молдовы

"Шериф" стал обладателем Кубка Молдовы

Тираспольский «Шериф» стал 12-кратным обладателем кубка Молдавии, сообщает novostipmr.com

Финальный матч желто-черные провели в Хынчештах против ФК «Бельцы». Судьба трофея решилась в серии пенальти - 7:6 в пользу команды Роберто Бордина.

«Шериф» оформил золотой дубль (победа в Суперлиге и Кубке Молдавии) 10-й раз в своей истории.

«В сезоне 2002-2003 ФК "Шериф" сделал трэбл, выиграв сразу три турнира в одном сезоне», - вспоминает пресс-служба желто-черных на официальном сайте команды.

После небольшого перерыва футболисты и тренерский штаб приступят к подготовке к еврокубкам. Летом «Шериф» стартует в квалификационном раунде Лиги чемпионов. Матчи 1-го тура пройдут 11/12 июля и 18/19 июля.

"Шериф" стал обладателем Кубка Молдовы
фото: пресс-служба ФК "Шериф"


  • Сегодня, 09:55
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