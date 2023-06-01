Американский футбольный клуб «Интер Майами», совладельцем которого является Дэвид Бекхэм, сделал предложение аргентинскому форварду «Пари Сен-Жермен» Лионелю Месси о четырехлетнем контракте на общую сумму €200 млн, сообщает испанский портал Sport.es.
По информации источника, американский клуб также рассматривает возможность подписания контракта с полузащитником Серхио Бускетсом, вместе с которым Месси играл в «Барселоне», пишет РБК
Французская газета «Экип» 31 мая сообщила, что «Интер Майами» планирует оформить трансфер Месси, после чего отдать его в аренду в «Барселону» на 6 или 18 месяцев, чтобы каталонский клуб избежал финансовых проблем, которые могут возникнуть в случае, если он сам приобретет аргентинца.
Главный тренер ПСЖ Кристоф Гальтье сообщил на пресс-конференции, что аргентинский нападающий покинет клуб по окончании сезона. Однако позже пресс-служба французского клуба опровергла заявление тренера.
Агентство AFP в начале мая сообщило, что переход Месси в одну из команд Саудовской Аравии является «решенным вопросом». Портал Foot Mercato 30 мая сообщил, что клуб из Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» предложил Месси двухлетний контракт, благодаря которому он сможет заработать €1,2 млрд и стать самым высокооплачиваемым спортсменом.
Месси летом 2021 года перешел в ПСЖ на правах свободного агента после истечения контракта с «Барселоной». Соглашение 35-летнего аргентинца с «ПСЖ» истекает в конце сезона. В нынешнем сезоне Месси провел 40 матчей, в которых забил 21 гол и сделал 20 результативных передач. Он завоевал чемпионство в Лиге 1 и заработал свой 43‑й трофей в карьере, сравнявшись по этому показателю с бывшим игроком «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвесом.