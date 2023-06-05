фото : sport.gospmr.org
С 1 по 4 июня в Румынии прошёл международный турнир по вольной и греко-римской борьбе. 300 борцов из 13 стран мира приняли участие в турнире. Среди них 6 спортсменов Училища олимпийского резерва, передаёт sport.gospmr
Представляем их результаты:
1 место - Дамаскин Максим (57 кг)
2 место - Войков Дмитрий ( 57 кг)
2 место - Соломон Назар (68 кг)
3 место - Цуркан Руслан (62 кг)
3 место - Кон Кирилл ( 75 кг)
5 место - Подсевальников Кирилл (62 кг)
Спортсменов готовили тренеры Александр Шеметов, Федор Гайван и Андрей Подсевальников.
5 мая novostipmr.com
сообщили, что приднестровские спортсмены приняли участие в чемпионате по дзюдо в группе U13, который прошел в Кишиневе.
Республику на этом соревновании представляли воспитанники тираспольской, бендерской и каменской спортшкол. Четыре спортсмена дошли до финала и взяли серебро: Леонид Брайлян (до 30 кг), Артем Топчиу (до 42 кг), Матвей Гальцев (до 55 кг), Евгений Браиловский (до 60 кг).
Бендерчанин Виктор Бивол выступал в весовой категории до 34 кг. Выиграв схватки, спортсмен завоевал бронзовую медаль. В активе приднестровцев еще 4 бронзы.
Сильнейшие дзюдоисты выступят на чемпионате Балканских стран.фото : Радио 1