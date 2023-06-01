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Молдавские саперы будут обучать солдат ВСУ

Молдавские саперы будут обучать солдат ВСУ
фото: unimedia.info

Специалисты саперного батальона "Кодру" проведут обучение своих коллег из Вооруженных сил Украины в области выявления и уничтожения взрывоопасных предметов.

Учения пройдут в Центре передового опыта EOD (genius) Национальной армии, сообщает unimedia.info

Учебный курс организован в рамках оказания гуманитарной помощи украинским специалистам для приобретения необходимых навыков по очистке территории от взрывоопасных предметов.

В то же время учения проводятся с целью предотвращения случаев травмирования или гибели населения Украины в результате взрыва опасных предметов, оставленных в земле. Курс продлится четыре недели и будет включать как теоретические, так и практические занятия.
  • Сегодня, 15:24
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