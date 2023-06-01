Специалисты саперного батальона "Кодру" проведут обучение своих коллег из Вооруженных сил Украины в области выявления и уничтожения взрывоопасных предметов.
Учения пройдут в Центре передового опыта EOD (genius) Национальной армии, сообщает unimedia.info
Учебный курс организован в рамках оказания гуманитарной помощи украинским специалистам для приобретения необходимых навыков по очистке территории от взрывоопасных предметов.
В то же время учения проводятся с целью предотвращения случаев травмирования или гибели населения Украины в результате взрыва опасных предметов, оставленных в земле. Курс продлится четыре недели и будет включать как теоретические, так и практические занятия.