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В Приднестровье объявлен конкурс грантов для бизнеса

В Приднестровье объявлен конкурс грантов для бизнеса
фото : dnestr.tv

Агентство инноваций и развития объявило конкурс грантов на сумму до 15 тысяч долларов. За счет этих средств можно приобрести новую технику, мебель, оборудование и услуги по развитию и продвижению бизнеса в ПМР. За время своей работы организация уже поддержала более 100 приднестровских предпринимателей из разных сфер деятельности, рассказала директор агентства Зинаида Емельянова, сообщает novostipmr.com

В конкурсе могут участвовать все желающие. Возрастной ценз отсутствует. Из поступивших заявок будут отобраны 20 лучших: 10 стартапов и 10 от уже действующего бизнеса. Основные критерии – устойчивость, инновационность и конкурентоспособность, пояснила Зинаида Емельянова.

Важно отметить несколько обязательных условий получения гранта. Первое – внесение 20% собственных средств от общей суммы проекта. «Это вложение предпринимателя в свой же бизнес. От 15 тысяч это составит 3 тысячи долларов, которые предприниматель инвестирует в собственный бизнес в течение 18 месяцев. Средства могут идти на аренду помещения, ремонт, покупку дополнительного оборудования», - уточнила Зинаида Емельянова. Кроме этого, бенефициару проекта нужно будет трудоустроить минимум двух человек.

Для тех, кто только начнет свой бизнес, после получения гранта будет организовано бизнес-обучение. Им также предложат помощь всех необходимых специалистов: маркетологов, юристов, экономистов и других.

Заявки на участие в конкурсе грантов принимаются до 18 июня. Образцы необходимо скачать на сайте агентства. «Это два документа в формате Word и Excel – бизнес-план, мы постарались сделать его несложным», - отметила Зинаида Емельянова.

Для начинающих предпринимателей специалисты агентства проводят информационные сессии. Одна из них пройдет сегодня в онлайн-режиме. Принять участие можно после регистрации. 7 июня сессии будут организованы в Рыбнице и Каменке.

«Мы приедем и расскажем местным предпринимателям, какие существуют условия для получения гранта и как надо заполнять заявку. Чтобы попасть на сессии, необходимо зарегистрироваться», - пояснила директор агентства.

11 июня стартаперы, имеющие интересную идею, но не обладающие знаниями в сфере финансовой грамотности, смогут пройти экспресс-обучение в Тирасполе.

Список победителей конкурса грантов будет объявлен в сентябре-октябре.

Для получения более подробной информации предприниматели могут обратиться по телефону (533) 80-9-88.

  • Сегодня, 15:32
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