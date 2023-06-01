Агентство инноваций и развития объявило конкурс грантов на сумму до 15 тысяч долларов. За счет этих средств можно приобрести новую технику, мебель, оборудование и услуги по развитию и продвижению бизнеса в ПМР. За время своей работы организация уже поддержала более 100 приднестровских предпринимателей из разных сфер деятельности, рассказала директор агентства Зинаида Емельянова, сообщает novostipmr.com
В конкурсе могут участвовать все желающие. Возрастной ценз отсутствует. Из поступивших заявок будут отобраны 20 лучших: 10 стартапов и 10 от уже действующего бизнеса. Основные критерии – устойчивость, инновационность и конкурентоспособность, пояснила Зинаида Емельянова.
Важно отметить несколько обязательных условий получения гранта. Первое – внесение 20% собственных средств от общей суммы проекта. «Это вложение предпринимателя в свой же бизнес. От 15 тысяч это составит 3 тысячи долларов, которые предприниматель инвестирует в собственный бизнес в течение 18 месяцев. Средства могут идти на аренду помещения, ремонт, покупку дополнительного оборудования», - уточнила Зинаида Емельянова. Кроме этого, бенефициару проекта нужно будет трудоустроить минимум двух человек.
Для тех, кто только начнет свой бизнес, после получения гранта будет организовано бизнес-обучение. Им также предложат помощь всех необходимых специалистов: маркетологов, юристов, экономистов и других.
Заявки на участие в конкурсе грантов принимаются до 18 июня. Образцы необходимо скачать на сайте агентства. «Это два документа в формате Word и Excel – бизнес-план, мы постарались сделать его несложным», - отметила Зинаида Емельянова.
Для начинающих предпринимателей специалисты агентства проводят информационные сессии. Одна из них пройдет сегодня в онлайн-режиме. Принять участие можно после регистрации. 7 июня сессии будут организованы в Рыбнице и Каменке.
«Мы приедем и расскажем местным предпринимателям, какие существуют условия для получения гранта и как надо заполнять заявку. Чтобы попасть на сессии, необходимо зарегистрироваться», - пояснила директор агентства.
11 июня стартаперы, имеющие интересную идею, но не обладающие знаниями в сфере финансовой грамотности, смогут пройти экспресс-обучение в Тирасполе.
Список победителей конкурса грантов будет объявлен в сентябре-октябре.
Для получения более подробной информации предприниматели могут обратиться по телефону (533) 80-9-88.