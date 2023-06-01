В Уголовном кодексе ПМР закреплена норма, согласно которой человек, после совершения преступления заболевший тяжелой болезнью, препятствующей отбыванию наказания, может быть освобожден судом от отбывания наказания. К таким болезням относится, например, психическое расстройство, которое лишает человека возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий или бездействий либо руководить ими. Если же психическое расстройство наступило в период отбывания наказания, то человек освобождается от его дальнейшего отбывания. Таким лицам суд может назначить принудительное лечение в медицинских учреждениях. Также Правительством ПМР установлен Перечень тяжелых заболеваний, препятствующих отбыванию наказания. В него входят злокачественные новообразования, тяжелая форма сахарного диабета, болезни, вызванные ВИЧ/СПИД-инфекцией, болезнь Паркинсона и другие заболевания.
Депутаты Комитета по законодательству, защите прав и свобод граждан Галина Антюфеева и Григорий Дьяченко предлагают на законодательном уровне прописать четкий механизм освобождения таких лиц от отбывания наказания в связи с болезнью, сообщает пресс-служба ВС ПМР
Сейчас в Уголовно-процессуальном кодексе ПМР зафиксировано, что суд может вынести определение об освобождении лица от отбывания наказания по ходатайству осужденного или его адвоката, по представлению наблюдательной комиссии при госадминистрации или по представлению администрации колонии на основании заключения врачебной комиссии.
Законопроект парламентариев по внесению изменений в Уголовный кодекс предлагают уточнить, что подобное ходатайство или представление направляется для рассмотрения в городской (районный) суд по месту отбывания наказания. Не позднее чем через 10 дней после поступления суд должен принять решение: освободить осужденного от дальнейшего отбывания наказания или отказать в удовлетворении ходатайства.
В случае, если суд выносит определение об освобождении осужденного от дальнейшего отбывания наказания, то это определение подлежит немедленному исполнению.
Если же суд отказывает в удовлетворении ходатайства, проект закона предлагает предоставить осужденному и его адвокату право обжаловать это определение в вышестоящий суд в кассационном порядке. А прокурору предоставляется право внести представление на определение суда.
Изменения предлагается внести и в Уголовно-исполнительный кодекс ПМР. В нем уточнят, что осужденных, твердо вставших на путь исправления, могут перевести из исправительных колоний общего и строгого режима в колонию-поселение. При условии, что они уже отбыли не менее 1/4 срока наказания за преступление небольшой и средней тяжести. Если же осужденный совершил тяжкое преступление, он должен отбыть не менее 1/3 срока. А лица, совершившие особо тяжкое преступление или ранее досрочно освободившиеся от наказания в виде лишения свободы и совершившие новые преступления в период неотбытой части наказания, могут быть переведены в колонию-поселение по отбытии не менее половины срока наказания.
Однако в колонию-поселение не переведут тех, кто должен пройти лечение от алкоголизма, наркомании или токсикомании, а также тех, кому требуется специальное лечение в медучреждениях.
Проект закона также предполагает внесение изменений в статью Уголовно-исполнительного кодекс, регламентирующую порядок досрочного освобождения по болезни. Предлагается прописать, что в случае, если суд выносит определение об освобождении, то оно приводится в исполнение сразу в день поступления. Даже если оно еще не вступило в законную силу. По мнению авторов, это позволит быстрее начать в больнице лечение больных тяжелыми заболеваниями.
Предлагается также сократить сроки подачи ходатайства об освобождении от отбывания наказания в суд. Согласно действующим нормам, такое ходатайство осужденный подает через администрацию колонии, которая передает его в суд вместе с заключением медицинской или врачебно-трудовой комиссии и личным делом осужденного в течение 10 дней. Проект закона предлагает сократить этот срок до 3-х дней.
Законопроекты о внесении изменений в Уголовно-процессуальный и Уголовно-исполнительный кодексы были разработаны по итогам работы межведомственной рабочей группы по отдельным вопросам уголовно-исполнительного законодательства ПМР. Законодательную инициативу депутатов рассмотрят на одном из ближайших пленарных заседаний во втором окончательном чтении.