Председатель Правительства ПМР Александр Розенберг провел рабочее совещание, посвященное обсуждению изменения принципов проведения контрольно-надзорных мероприятий. Участниками диалога стали вице-премьер Станислав Касап, вице-премьер - министр экономического развития Сергей Оболоник, министр юстиции Александра Тумба и президент Союза промышленников, аграриев и предпринимателей Юрий Чебан. В центре внимания было предложение главы Правительства о внедрении нового подхода в сфере контроля и надзора, сообщает пресс-служба Правительства ПМР
Как сообщает пресс-служба , в ходе одной из недавних встреч с представителями СПАПП премьер озвучил идею о необходимости снижения, а в некоторых случаях исключения административной нагрузки на предприятия реального сектора экономики. Речь шла о сокращении проверок за исключением фискальных. Такой подход станет очередной мерой поддержки отечественного бизнеса.
В частности, подробнее остановились на сфере безопасности. Мировая практика, о которой говорил в своем выступлении Александр Розенберг, показывает, что саморегулируемые организации эффективнее справляются с ситуацией в этой сфере. Речь о некоммерческих организациях, объединяющих предприятия определенных отраслей. Такие конгломераты не только представляют интересы своих членов, но и устанавливают требования к членству, а также применяют меры дисциплинарного воздействия к нарушителям соглашений. Стоит отметить, что требования в том числе включают условия по соблюдению стандартов безопасности. В Приднестровье подобная организация функционировала в Дубоссарах и была ориентирована на защиту прав потребителя.
«Сегодняшняя законодательная база где-то так и устроена, что мы должны переходить на ответственность за возможные риски, связанные с промышленной безопасностью в том числе, в целом с безопасностью на предприятии, переходить на систему, когда исключение этих рисков должны декларировать сами предприятия», — выразил мнение премьер.
При этом глава Правительства отметил, что весь государственный контроль и надзор должен быть направлен на предотвращение нарушений.
«Исходя из этого, мы должны выстраивать систему, когда мы мотивируем наши предприятия на соблюдение действующего законодательства. Сама безопасность и ее обеспечение – это часть производственного процесса. Отсюда мы должны выстраивать систему контроля-надзора», — добавил он.
По информации СПАПП, все крупные экспортоориентированные предприятия республики обладают международными сертификатами качества, которые выдаются только в том случае, если производственные процессы соответствуют требованиям мировых стандартов, в том числе безопасности. Соответственно, уровень безопасности на таких объектах отвечает и требованиям отечественного законодательства.
Остановились в ходе обсуждения и на действующем сегодня риск-ориентированном подходе при проведении надзора. От того, как предприятие выполняет требования законодательства, зависит и частота проверок. То есть там, где риск нарушений ниже, сокращается и число контрольных мероприятий. На данный момент такой подход применяется не по всем направлениям.