Депутаты партии "Действие и солидарность" (PAS) зарегистрировали в парламенте дополнение к законопроекту о переименовании Дня Победы в Молдове. Об этом сообщил один из авторов дополнения Еужен Синкевич, передаёт sputniknews.ru
"Вместе с моей коллегой Натальей Давидович мы зарегистрировали поправку к законопроекту, в которой устанавливается, что 8 мая будет объявлен Днем Победы над нацизмом и памяти павших во Второй мировой войне", – написал депутат на своей странице в соцсети.
Ранее депутаты PAS зарегистрировали в парламенте проект о переименовании Дня Победы в День памяти, который будет отмечаться 8 мая.
Парламентская оппозиция выступила с критикой проекта данных поправок. В Кишиневе прошли митинги противников этой инициативы, организованные политическими силами Молдовы и представителями гражданского общества.
День Победы на День памяти
Согласно проекту, предлагается внести корректировку в статью 111 литера (g) Трудового кодекса Республики Молдова, изменив текст "9 мая – День Победы и памяти героев, павших за независимость Родины" на "8 мая – День памяти и примирения в память о погибших во Второй мировой войне".
Также предлагается внести изменения в постановление парламента №433/1990 о днях памяти, праздничных днях и днях отдыха в Республике Молдова. Речь, в частности, идет о первом пункте литере (b), где перечисляются "традиционные дни памяти и праздничные дни". Согласно выдвинутым поправкам, формулировку "День Победы и памяти павших героев за независимость Родины (9 мая)" могут заменить на "День памяти и примирения в память о погибших во Второй мировой войне (8 мая)". Такие же изменения предложены и для второго пункта этого же постановления, где перечислены даты, которые объявлены днями отдыха.
В пояснительной записке к проекту PAS сообщается, что проект "вносится в контексте путаницы, которая еще существует между реальной датой (8 мая) завершения Второй мировой войны на европейском континенте и 9 мая, введенным Сталиным и СССР в социалистическом лагере, чтобы утвердить главенствующую роль в победе против бывших нацистских союзников (см. пакт Молотова-Риббентропа и его последствия)".
Социалисты инициируют общественные слушания, посвященные празднованию Дня Победы
Партия социалистов (ПСРМ) инициирует общественные слушания по законопроекту о переименовании Дня Победы и переносе его празднования. В политформировании заявили, что это единственный способ заставить власть считаться с позицией общества.
"Кощунственный законопроект партии PAS о переносе и переименовании Дня Победы стал еще одним фактором раскола общества и усилил недоверие общества к правящему режиму. Вся парламентская оппозиция, очень многие внепарламентские партии и движения, представители гражданского общества выступили с резким осуждением данной инициативы", – отметили социалисты.
Они также заявили, что президенту Майе Санду и правящей партии PAS нужно забыть о "личных исторических обидах и комплексах", поскольку, помимо "обязательств перед западными кураторами, есть народ Молдовы, от имени которого они осуществляют властные полномочия и перед которым они несут ответственность".
Парламентские общественные слушания по законопроекту о праздновании и переименовании Дня Победы состоятся в среду, 7 июня, в 16.00.
"Это единственный способ продемонстрировать парламентскому большинству подлинные настроения в обществе и заставить власть им следовать", – заключили в ПСРМ.