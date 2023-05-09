Dnestr.TV

 
0

Новое название: депутаты PAS вновь предложили переименовать День Победы

Новое название: депутаты PAS вновь предложили переименовать День Победы

Депутаты партии "Действие и солидарность" (PAS) зарегистрировали в парламенте дополнение к законопроекту о переименовании Дня Победы в Молдове. Об этом сообщил один из авторов дополнения Еужен Синкевич, передаёт sputniknews.ru

"Вместе с моей коллегой Натальей Давидович мы зарегистрировали поправку к законопроекту, в которой устанавливается, что 8 мая будет объявлен Днем Победы над нацизмом и памяти павших во Второй мировой войне", – написал депутат на своей странице в соцсети.

Ранее депутаты PAS зарегистрировали в парламенте проект о переименовании Дня Победы в День памяти, который будет отмечаться 8 мая.

Парламентская оппозиция выступила с критикой проекта данных поправок. В Кишиневе прошли митинги противников этой инициативы, организованные политическими силами Молдовы и представителями гражданского общества.

День Победы на День памяти

Согласно проекту, предлагается внести корректировку в статью 111 литера (g) Трудового кодекса Республики Молдова, изменив текст "9 мая – День Победы и памяти героев, павших за независимость Родины" на "8 мая – День памяти и примирения в память о погибших во Второй мировой войне".

Также предлагается внести изменения в постановление парламента №433/1990 о днях памяти, праздничных днях и днях отдыха в Республике Молдова. Речь, в частности, идет о первом пункте литере (b), где перечисляются "традиционные дни памяти и праздничные дни". Согласно выдвинутым поправкам, формулировку "День Победы и памяти павших героев за независимость Родины (9 мая)" могут заменить на "День памяти и примирения в память о погибших во Второй мировой войне (8 мая)". Такие же изменения предложены и для второго пункта этого же постановления, где перечислены даты, которые объявлены днями отдыха.

В пояснительной записке к проекту PAS сообщается, что проект "вносится в контексте путаницы, которая еще существует между реальной датой (8 мая) завершения Второй мировой войны на европейском континенте и 9 мая, введенным Сталиным и СССР в социалистическом лагере, чтобы утвердить главенствующую роль в победе против бывших нацистских союзников (см. пакт Молотова-Риббентропа и его последствия)".

Социалисты инициируют общественные слушания, посвященные празднованию Дня Победы

Партия социалистов (ПСРМ) инициирует общественные слушания по законопроекту о переименовании Дня Победы и переносе его празднования. В политформировании заявили, что это единственный способ заставить власть считаться с позицией общества.

"Кощунственный законопроект партии PAS о переносе и переименовании Дня Победы стал еще одним фактором раскола общества и усилил недоверие общества к правящему режиму. Вся парламентская оппозиция, очень многие внепарламентские партии и движения, представители гражданского общества выступили с резким осуждением данной инициативы", – отметили социалисты.

Они также заявили, что президенту Майе Санду и правящей партии PAS нужно забыть о "личных исторических обидах и комплексах", поскольку, помимо "обязательств перед западными кураторами, есть народ Молдовы, от имени которого они осуществляют властные полномочия и перед которым они несут ответственность".

Парламентские общественные слушания по законопроекту о праздновании и переименовании Дня Победы состоятся в среду, 7 июня, в 16.00.

"Это единственный способ продемонстрировать парламентскому большинству подлинные настроения в обществе и заставить власть им следовать", – заключили в ПСРМ.
  • Сегодня, 08:54
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • 9 мая Вадим Красносельский дал интервью журналистам (ви ...
  • Линксервис : борьба продолжается
  • В Тирасполе отпраздновали День Победы
  • На еврейском кладбище в Бендерах прошёл памятный митинг
  • Из-за неисправности старого телевизора погиб человек
  • Приднестровье празднует День Великой Победы
  • Вадим Красносельский прокомментировал обстановку вокруг ...
  • В Тирасполе провели фестиваль "Я - предприниматель"
  • Путин поздравил с годовщиной Победы лидеров СНГ, кроме ...
  • Болгария изменила правила въезда для туристов

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • 9 мая Вадим Красносельский дал интервью журналистам (ви ...
  • Линксервис : борьба продолжается
  • В Тирасполе отпраздновали День Победы
  • На еврейском кладбище в Бендерах прошёл памятный митинг
  • Из-за неисправности старого телевизора погиб человек
  • Приднестровье празднует День Великой Победы
  • Вадим Красносельский прокомментировал обстановку вокруг ...
  • В Тирасполе провели фестиваль "Я - предприниматель"
  • Путин поздравил с годовщиной Победы лидеров СНГ, кроме ...
  • Болгария изменила правила въезда для туристов
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна