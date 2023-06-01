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И.о. министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций стал Александр Димитрогло

И.о. министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций стал Александр Димитрогло
Фото: ИА "Новости Приднестроья"/ Димитрогло Александр Витальевич

В соответствии с Указом Президента ПМР № 173, с 10 июня 2023 года исполнять обязанности министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций ПМР будет первый заместитель главы ведомства Димитрогло Александр Витальевич.

Димитрогло Александр Витальевич родился 6 октября 1994 года в городе Рыбница.

В 2012 году окончил Рыбницкую русскую гимназию № 1.

В 2016 году окончил Приднестровский государственный университет им. Т. Г. Шевченко по программе бакалавриата по направлению подготовки «Юриспруденция».

Затем в 2018 году окончил ПГУ им. Т. Г. Шевченко по программе магистратуры по направлению подготовки «Юриспруденция».

С апреля 2016 года по май 2019 года работал в ООО «Оризонт» на должности юриста.

С мая 2019 года по январь 2021 занимал должность советника первого заместителя председателя Правительства ПМР.

2 февраля 2021 год назначен исполняющим обязанности заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

С августа 2021 года был назначен на должность первого заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций ПМР.

С 2021 года министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций ПМР был назначен Сергей Бабенко. В соответствии с Указом Президента ПМР от 30 мая 2023 года Сергей Борисович Бабенко, возглавлявший министерство, покидает свою должность.

Обращаясь к коллективу Минцифры, Сергей Бабенко отметил, что все совместные достижения в прошлом и в настоящем – результат профессионализма, преданности и энергии, которые сотрудники ведомства привносили в свою деятельность каждый день. Он также подчеркнул:

«Я глубоко уважаю каждого за ваш вклад и силу, которую вы продемонстрировали на протяжении нашего совместного плодотворного пути. Несколько лет совместной работы, трудности и успехи в общем деле – то, что объединяет нас. Для меня было честью работать плечом к плечу с такой успешной и преданной своему делу командой.

Уверен, что под руководством моего преемника – Александра Витальевича Димитрогло, который назначен исполняющим обязанности министра, ведомство приумножит свои достижения и продолжит успешное развитие во всех профильных сферах и отраслях.

Выражаю искреннюю благодарность всем сотрудникам министерства и подведомственных предприятий и учреждений за поддержку и доверие, оказанные мне во время моего руководства. Покидая должность министра, я остаюсь горд тем, что был частью такого замечательного, сплоченного коллектива», пишет пресс-служба Минцифры.
  • Сегодня, 12:28
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