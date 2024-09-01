В Молдове тарифы на выдачу, обмен и восстановление водительского удостоверения возрастут. Услуга также будет включать выдачу временного удостоверения.
Выдача, обмен и восстановление водительского удостоверения обойдется дороже, эта услуга также будет включать в себя и выдачу временного удостоверения, передает IPN.
Согласно документу, утвержденному сегодня Правительством РМ, при предоставлении услуги в течение 20 дней, тариф составит 420 леев. За срочность заявители заплатят больше. 760 леев - если удостоверение будет выдано в течение 10 рабочих дней. 1100 леев - если заявитель хочет получить его через 5 дней, и 1440 леев, если он не может ждать более трех дней. Плата за выдачу удостоверения в течение одного рабочего дня составит 1780 леев, а в день подачи заявления эта услуга обойдется в 2120 леев.
Этот же проект предусматривает, что свидетельство о регистрации и временное водительское удостоверение могут генерироваться в электронном виде и будут иметь такую же ценность на территории Республики Молдова, как и документы, выданные физически.
„Сегодня мы оцифровываем процесс регистрации транспортных единиц. Свидетельство о регистрации и временное водительское удостоверение смогут быть сгенерированы в электронном виде и будут иметь ту же ценность на территории Республики Молдова, что и физически выданные документы. Также мы объединяем несколько услуг и упраздняем ряд процедур для удобства автовладельцев”, - заявил на заседании Правительства генеральный секретарь Правительства Артур Мижа.