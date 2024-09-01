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В Молдове вырастет цена на водительские права: Сколько теперь придется платить за выдачу, обмен или восстановление удостоверения

В Молдове вырастет цена на водительские права: Сколько теперь придется платить за выдачу, обмен или восстановление удостоверения
источник фото: grt.md

В Молдове тарифы на выдачу, обмен и восстановление водительского удостоверения возрастут. Услуга также будет включать выдачу временного удостоверения.

Выдача, обмен и восстановление водительского удостоверения обойдется дороже, эта услуга также будет включать в себя и выдачу временного удостоверения, передает IPN.

Согласно документу, утвержденному сегодня Правительством РМ, при предоставлении услуги в течение 20 дней, тариф составит 420 леев. За срочность заявители заплатят больше. 760 леев - если удостоверение будет выдано в течение 10 рабочих дней. 1100 леев - если заявитель хочет получить его через 5 дней, и 1440 леев, если он не может ждать более трех дней. Плата за выдачу удостоверения в течение одного рабочего дня составит 1780 леев, а в день подачи заявления эта услуга обойдется в 2120 леев.

Этот же проект предусматривает, что свидетельство о регистрации и временное водительское удостоверение могут генерироваться в электронном виде и будут иметь такую же ценность на территории Республики Молдова, как и документы, выданные физически.

„Сегодня мы оцифровываем процесс регистрации транспортных единиц. Свидетельство о регистрации и временное водительское удостоверение смогут быть сгенерированы в электронном виде и будут иметь ту же ценность на территории Республики Молдова, что и физически выданные документы. Также мы объединяем несколько услуг и упраздняем ряд процедур для удобства автовладельцев”, - заявил на заседании Правительства генеральный секретарь Правительства Артур Мижа.


  • Вчера, 12:22
  • DTV
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