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ГТК ПМР напоминает о правилах ввоза и вывоза винограда

ГТК ПМР напоминает о правилах ввоза и вывоза винограда
источник фото: h-e.com.ua

В сезон сбора винограда и изготовления вина традиционно увеличиваются частота и объемы перемещений этого товара через границу. В ГТК напоминают о действующих правилах ввоза и вывоза ягоды.

В период с 1 сентября по 1 декабря разрешен ввоз для личного пользования без уплаты таможенной пошлины винограда винных сортов общим весом до 1 тонны на одно физическое лицо.

Что касается столового винограда, в его отношении действует норма беспошлинного ввоза, установленная для свежих ягод – 10 килограммов, ввозимых не чаще 1 раза в календарный месяц.

При соблюдении указанных количественных ограничений при ввозе применяется устное декларирование.

Вывоз винограда, приобретенного на территории ПМР для личных целей, разрешен в пределах стоимости до 1 000 долл. США, при условии предоставления документа, подтверждающего факт приобретения товара и его стоимость. В случае превышения установленного лимита при вывозе, применяется письменное декларирование.
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