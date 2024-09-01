В сезон сбора винограда и изготовления вина традиционно увеличиваются частота и объемы перемещений этого товара через границу. В ГТК напоминают о действующих правилах ввоза и вывоза ягоды.
В период с 1 сентября по 1 декабря разрешен ввоз для личного пользования без уплаты таможенной пошлины винограда винных сортов общим весом до 1 тонны на одно физическое лицо.
Что касается столового винограда, в его отношении действует норма беспошлинного ввоза, установленная для свежих ягод – 10 килограммов, ввозимых не чаще 1 раза в календарный месяц.
При соблюдении указанных количественных ограничений при ввозе применяется устное декларирование.
Вывоз винограда, приобретенного на территории ПМР для личных целей, разрешен в пределах стоимости до 1 000 долл. США, при условии предоставления документа, подтверждающего факт приобретения товара и его стоимость. В случае превышения установленного лимита при вывозе, применяется письменное декларирование.