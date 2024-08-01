Органы здравоохранения Республики Молдова встревожены после того, как на прошлой неделе у более чем 2200 граждан был диагностирован вирус COVID-19.
Специалисты ожидают увеличения числа случаев и в последующий период и отмечают, что вакцина остается наиболее полезной мерой предотвращения заболевания, передает point.md ссылаясь на tvrmoldova.md
Среднее количество вакцинаций в этом году составляет менее 200 человек в неделю. Те, кто перенес болезнь, осознали риски, но есть и немало граждан, которые игнорируют опасность и не заботятся о своем здоровье.
«Количество заболевших увеличивается, и поэтому я принял решение. Я болел и чувствовал себя очень плохо, и я не хочу пережить то, через что прошел», - говорят люди.
Другие не намерены прививаться.
Доказано, что вакцина предотвращает тяжелые последствия вируса. Однако из-за небольшого количества заявок и особых условий хранения вакцины врачи составляют листы ожидания.
В центрах тестирования можно увидеть каждый день десятки больных. Только на прошлой неделе в Республике Молдова было сделано более 10 тысяч тестов. 20% из них были положительными.
«Сегодня, например, мы взяли 14 проб, из них пять оказались положительными. Вчера я взял 13 проб, и шесть оказались положительными. То есть число больных увеличивается с каждым днем. Если тест положительный, мы направляем пациента к семейному врачу, и он его лечит. Если человек в более тяжелом состоянии, мы вызываем скорую помощь», - говорит фельдшер.
Специалисты Национального агентства общественного здоровья РМ утверждают, что находятся в начале новой волны вируса варианта FLiRT.
«Варианты FLiRT имеют более высокую заразность по сравнению с предыдущими вариантами. Не стоит забывать, что сейчас август, когда население перемещается, в летний период многие выезжают за границу. Именно более плотное взаимодействие между населением приводит к увеличению числа заболевших», - говорит эпидемиолог из НАОЗ Алина Друк.
Граждан призывают соблюдать меры профилактики – соблюдать социальную дистанцию, личную гигиену, избегать мест скопления людей.