Dnestr.TV

 
0

В Молдове ожидают роста числа случаев COVID-19

В Молдове ожидают роста числа случаев COVID-19
Фото: Reuters

Органы здравоохранения Республики Молдова встревожены после того, как на прошлой неделе у более чем 2200 граждан был диагностирован вирус COVID-19.

Специалисты ожидают увеличения числа случаев и в последующий период и отмечают, что вакцина остается наиболее полезной мерой предотвращения заболевания, передает point.md ссылаясь на tvrmoldova.md

Среднее количество вакцинаций в этом году составляет менее 200 человек в неделю. Те, кто перенес болезнь, осознали риски, но есть и немало граждан, которые игнорируют опасность и не заботятся о своем здоровье.

«Количество заболевших увеличивается, и поэтому я принял решение. Я болел и чувствовал себя очень плохо, и я не хочу пережить то, через что прошел», - говорят люди.

Другие не намерены прививаться.

Доказано, что вакцина предотвращает тяжелые последствия вируса. Однако из-за небольшого количества заявок и особых условий хранения вакцины врачи составляют листы ожидания.

В центрах тестирования можно увидеть каждый день десятки больных. Только на прошлой неделе в Республике Молдова было сделано более 10 тысяч тестов. 20% из них были положительными.

«Сегодня, например, мы взяли 14 проб, из них пять оказались положительными. Вчера я взял 13 проб, и шесть оказались положительными. То есть число больных увеличивается с каждым днем. Если тест положительный, мы направляем пациента к семейному врачу, и он его лечит. Если человек в более тяжелом состоянии, мы вызываем скорую помощь», - говорит фельдшер.

Специалисты Национального агентства общественного здоровья РМ утверждают, что находятся в начале новой волны вируса варианта FLiRT.

«Варианты FLiRT имеют более высокую заразность по сравнению с предыдущими вариантами. Не стоит забывать, что сейчас август, когда население перемещается, в летний период многие выезжают за границу. Именно более плотное взаимодействие между населением приводит к увеличению числа заболевших», - говорит эпидемиолог из НАОЗ Алина Друк.

Граждан призывают соблюдать меры профилактики – соблюдать социальную дистанцию, личную гигиену, избегать мест скопления людей.
  • Сегодня, 11:50
  • DTV
  • Просмотров: 10
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Российская культура: отмене не подлежит. "Рок опера"
  • В ВОЗ заявили о распространении чрезвычайно заразной ба ...
  • Реконструкцию музейного комплекса славы железнодорожник ...
  • Объединение приднестровской молодежи
  • В Приднестровье отмечен рост ковида
  • В Украину доставили 1 млн доз вакцины против полиомиели ...
  • Минздрав Газы объявил об увеличении числа погибших в ан ...
  • Текущие итоги внешней торговли
  • В Законы о подоходном и едином социальном налоге внесут ...
  • В Молдову едут канцлер Германии и президенты стран Балт ...

    • Moldova+

    Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Российская культура: отмене не подлежит. "Рок опера"
  • В ВОЗ заявили о распространении чрезвычайно заразной ба ...
  • Реконструкцию музейного комплекса славы железнодорожник ...
  • Объединение приднестровской молодежи
  • В Приднестровье отмечен рост ковида
  • В Украину доставили 1 млн доз вакцины против полиомиели ...
  • Минздрав Газы объявил об увеличении числа погибших в ан ...
  • Текущие итоги внешней торговли
  • В Законы о подоходном и едином социальном налоге внесут ...
  • В Молдову едут канцлер Германии и президенты стран Балт ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна