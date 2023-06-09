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Член преступной организации ввез в Молдову один муассанит за 12 млн долларов (Видео)

Член преступной организации ввез в Молдову один муассанит за 12 млн долларов (Видео)
Фото: politia.md

В результате специальных оперативно-розыскных мероприятий полиция установила, что в конце прошлого года 37-летний член преступной организации «Патрон» незаконно ввез в Молдову драгоценный камень муассанит, сообщила 9 июня полиция Молдовы.

В результате специальных следственных мероприятий полиция установила, что в конце прошлого года подозреваемый контрабандой провез драгоценный камень «Муассанит» в Республику Молдова, передает kp.md.

В Оргеевском районе сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью INI совместно с прокурорами PCCOCS и при поддержке сотрудников в масках из BPDS „Fulger” провели личный обыск и в машине подозреваемого, где был обнаружен драгоценный камень, идентифицированный как «Муассанит» размером 87,50/24,15 мм, 1941 карат, а также сертификаты об оценке драгоценных камней с указанием оценочной стоимости в 12 000 000 долларов США.

И камень, и документы должны быть подвергнуты экспертизе для установления их подлинности. Подозреваемому грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.

Муассани́т — редкий минерал класса природных карбидов состава SiC (карбид кремния). Образует мелкие бесцветные кристаллы с алмазным блеском.

Член преступной организации ввез в Молдову один муассанит за 12 млн долларов (Видео)
Фото: politia.md

Член преступной организации ввез в Молдову один муассанит за 12 млн долларов (Видео)
Фото: politia.md

  • Сегодня, 12:49
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