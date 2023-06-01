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"Манчестер Сити" впервые в истории выиграл Лигу чемпионов УЕФА

"Манчестер Сити" впервые в истории выиграл Лигу чемпионов УЕФА
фото: Michael Steele/Getty Images

Футболисты английского "Манчестер Сити" со счетом 1:0 обыграли итальянский "Интер" в финальном матче Лиги чемпионов УЕФА в Стамбуле.

На 68-й минуте гол провел Родриго Эрнандес, передаёт "Интерфакс"

Матч прошел на стадионе "Ататюрк Олимпьят", игру обслуживала польская бригада судей во главе с Шимоном Марциняком.

"Манчестер Сити" стал победителем Лиги чемпионов впервые в истории. До этого в финале главного клубного турнира Европы эта команда играла один раз – в 2021 году уступила английскому "Челси". Что касается "Интера", турнир (включая предшествовавший ЛЧ Кубок чемпионов) он выигрывал трижды – в 1964, 1965, 2010 гг. Также команда из Милана проиграла три финала – в 1967, 1972 и 2023 гг.

Ранее в этом сезоне "Манчестер Сити" (главный тренер – испанец Хосеп Гвардиола) выиграл чемпионат Англии и Кубок Англии.

В нынешнем розыгрыше ЛЧ "Сити" стартовал с группового раунда. В своем квартете он занял первое место, с 14 баллами опередив немецкую "Боруссию" (9), испанскую "Севилью" (5), датский "Копенгаген" (3). В 1/8 финала клуб из Манчестера по сумме двух встреч победил немецкую команду "Лейпциг" (1:1, 7:0), в четвертьфинале – немецкую "Баварию" (3:0, 1:1), в полуфинале – испанский "Реал" (1:1, 4:0).

«Манчестер Сити» стал десятой командой в истории Лиги чемпионов/ Кубка европейских чемпионов, кто выиграл турнир без поражений.

До «горожан» это удавалось дважды итальянскому «Милану», нидерландскому «Аяксу», английским «Ливерпулю» и «Манчестер Юнайтед», и по разу «Баварии», испанской «Барселоне», «Интеру», французскому «Марселю» и сербской «Црвене Звезде».

"Манчестер Сити" впервые в истории выиграл Лигу чемпионов УЕФА
фото : Moritz Mueller/Global Look Press
  • Сегодня, 10:45
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