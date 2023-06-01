Житель Дубоссар отправился к Днестру. За велосипедом и вещами попросил присмотреть отдыхавшего на берегу знакомого. Сам зашёл в воду, начал нырять.
Исчезновения товарища мужчина не заметил, т.к. погрузился в хмельной сон.
Тело утонувшего на дне реки обнаружили купающиеся ниже по течению люди (на расстоянии примерно 100 метров от места трагедии). Они вызвали милицию.
Правоохранители извлекли тело из воды, направили на судебно-медицинскую экспертизу. Специалистам предстоит установить причину смерти.
16-летний парень утонул в Днестре Трагедия случилась около трёх часов дня 10 июня в Тирасполе. Четверо парней решили отдохнуть на берегу Днестра, возле паромной переправы. Играли в воде в «догонялки», внезапно один из несовершеннолетних начал тонуть и звать на помощь (как выяснилось позже, парень не умел плавать).
Крики о помощи услышали спасатели ГУпЧС с пляжа «Сократ». Один из них побежал к парому, второй поплыл на моторной лодке. Парень был в воде, в двадцати метрах от берега, его уносило течением к парому. Он за считаные секунды ушёл под воду. Спасатели ныряли и обследовали реку с лодки, но безуспешно.
На месте трагедии ведутся поисковые работы. Задействованы водолазы.
В Днестре едва не утонули две девушки. На помощь пришла конная милиция Всё произошло в Тирасполе 10 июня около 14:30, на территории «дикого пляжа» за паромом (несколько сотен метров вниз по течению).
Компания молодых людей гуляла вдоль берега. Решив освежиться, девушка 17 лет зашла в воду неглубоко, т.к. не умеет плавать. По словам несовершеннолетней, она оступилась – попала ногой в яму, её подхватило течение и стало уносить на глубину. Её приятели пытались, но не смогли помочь.
На крики отреагировали двое парней и девушка из другой компании, они кинулись в реку. Но и тут всё пошло не по плану. 16-летную спасительницу, которая плохо плавает, тоже стало уносить течением. Обе девушки оказались в беде.
Ребята, оставшиеся на берегу, обратились за помощью к мужчинам, которые находились неподалёку, но те проигнорировали и просто наблюдали за происходящим.
Вовремя подоспели сотрудники конной милиции, которые патрулировали береговую линию Днестра и услышали крики.
Компанию подростков направили на сушу. Один из правоохранителей удерживал коней, другой поспешил на помощь 18-летнему парню, который уже успел доплыть до одной из тонущих, но не мог с ней справиться – её охватила паника.
Милиционер перехватил 17-летнюю девушку и вытащил на берег. Потом снова ринулся в воду – на подмогу уже другому юноше. 19-летний парень спасал вторую тонущую (16 лет). Старшина милиции помог им добраться до мелководья и выйти на сушу.
Сотрудники милиции и ГУпЧС ещё раз напоминают: купание вне зоны пляжа – опасно для жизни!
ГУпЧС напоминает правила безопасного поведения на воде:
– купайтесь только в специально оборудованных местах, где дежурят спасатели; – не ныряйте в незнакомых местах; – не заходите глубоко в воду, если не умеете плавать!