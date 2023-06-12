Dnestr.TV

 
0

Мошенники в Китае продают «вечер с Месси» за €39 тысяч

Мошенники в Китае продают «вечер с Месси» за €39 тысяч
фото:Pedro Nunes/Reuters

Мошенники в Китае просят €39 тысяч (около 300 тысяч юаней) за эксклюзивный вечер в компании с капитаном сборной Аргентины по футболу Лионелем Месси. Об этом сообщила La Gazzetta dello Sport, пишет "Газета.ru"

Футболист прибыл в Пекин в субботу, 10 июня. Его команда встретится в товарищеском матче со сборной Австралии 15 июня.

После приезда Месси в Китай в интернете появилась масса подозрительных предложений, в том числе проход на стадион за €650, индивидуальный VIP-пакет, включающий футболку с автографом аргентинца, места в первом ряду и фотографию с игроком.

Билеты на матч Аргентина — Австралия в Китае предлагали по цене €620. Они были реализованы за короткий промежуток времени после поступления в продажу.

По информации полиции, перекупщики перепродают билеты в сети более чем в три раза дороже первоначальной стоимости, несмотря на то, что для доступа на стадион необходимо предъявить платежный чек и документ, удостоверяющий личность.

Напомним, 7 мая Лионель Месси объявил о подписании контракта с американским клубом «Интер Майами», которым владеет экс-капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм. Ожидается, что соглашение на три года будет официально подписано 1 июля.
  • Сегодня, 10:10
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Линксервис : борьба продолжается
  • В Тирасполе провели фестиваль "Я - предприниматель"
  • Болгария изменила правила въезда для туристов
  • Эрдоган отказался от участия в саммите ЕПС в Кишиневе
  • Студент упал с 4 этажа
  • Зеленский: Кишинев не просил Украину вводить войска в П ...
  • В Бендерах женщина уснула за рулём
  • Цены на продукты питания на Зелёном рынке Тирасполя
  • Кто в Молдове зарабатывает больше всего
  • Владимир Зеленский прибыл на саммит ЕПС в Молдове

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Линксервис : борьба продолжается
  • В Тирасполе провели фестиваль "Я - предприниматель"
  • Болгария изменила правила въезда для туристов
  • Эрдоган отказался от участия в саммите ЕПС в Кишиневе
  • Студент упал с 4 этажа
  • Зеленский: Кишинев не просил Украину вводить войска в П ...
  • В Бендерах женщина уснула за рулём
  • Цены на продукты питания на Зелёном рынке Тирасполя
  • Кто в Молдове зарабатывает больше всего
  • Владимир Зеленский прибыл на саммит ЕПС в Молдове
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна