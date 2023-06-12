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Приднестровцы впервые стали призёрами чемпионата Европы по армрестлингу

Приднестровцы впервые стали призёрами чемпионата Европы по армрестлингу
фото: t.me/radio1pmr

Во второй день чемпионата Европы по армрестлингу, который проходит в Кишинёве с 11 по 17 июня, приднестровские спортсмены впервые в истории завоевали медали, сообщает novostipmr.com

Напомним, что в соревнованиях участвуют 12 приднестровцев: 10 атлетов из спортклуба «Титан» (Тирасполь) и двое – из клуба OK JYM (Рыбница). Сегодня кадеты и юниоры боролись на правой руке.

Владимир Титов, выступавший в категории U15 (+70 кг), завоевал серебро. На пути к финалу он обыграл сверстников из Украины, Турции, Словакии, Румынии, Венгрии и дважды, в том числе в финале, уступил атлету из Грузии. Ранее, на левой руке, тираспольчанин занял 4-е место. Владимир Титов – учащийся тираспольской школы № 11, тренируется у Анатолия Семеренко (СК «Титан).

У Никиты Берегового (U18, до 70 кг) – бронза. Он одержал победы над атлетами из Венгрии, Румынии и Турции. Затем проиграл венгру, а за выход в финал – украинцу Роману Кибиткину, который в итоге стал чемпионом.

Чемпионат Европы по армрестлингу впервые проходит в Молдове. В нём участвует почти тысяча спортсменов из 31 страны.
  • Сегодня, 22:37
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