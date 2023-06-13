Приднестровские спортсмены продемонстрировали отличные результаты на чемпионате Молдавии по боксу U-15, который проходил в Оргееве. Всего в соревнованиях приняли участие 130 боксёров из 19 команд. Приднестровье представляли команды из Тирасполя, Бендер, Дубоссар и Рыбницы.
По итогам чемпионата приднестровцы завоевали золотые, серебряную и бронзовые медали, сообщает novostipmr.com
Больше всего участников (20 человек) соревновались в весе до 40 кг. Согласно регламенту, они были разбиты на две группы. В одной из групп победителем стал Александр Федоров из Дубоссар.
Кирилл Слепой из Тирасполя победил в весе до 48 кг, бендерчанин Федор Бугор стал лучшим в весе до 54 кг.
Победители выступят на чемпионате Европы по боксу U-15, который пройдёт в августе в Словении.