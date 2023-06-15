Верховный Совет ПМР 14 июня принял в окончательном чтении пакет законодательных инициатив, которые уточняют, при каком уровне алкоголя в крови водителя наступает ответственность – административная или уголовная (в случае причинения вреда здоровью или смерти людей), сообщает пресс-служба Парламента
В Кодексе об административных правонарушениях ПМР теперь будет прописано, что для привлечения к административной ответственности за правонарушения, предусмотренные статьей 12.8 (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения) и пунктом 3 статьи 12.28 (Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием) факт употребления вызывающих алкогольное опьянение веществ можно установить путем определения наличия абсолютного этилового спирта в крови в концентрации 0,34 и более промилле.
До сих пор в КоАПе факт употребления водителем алкоголя устанавливался по норме 0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха.
Теперь определение состояния алкогольного опьянения возможно и по выдыхаемому воздуху, и по анализу крови водителя.
В Уголовном кодексе ПМР для привлечения к уголовной ответственности за преступления, предусмотренные статьей 260 (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств) и 260-1 (Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость,) для определения уровня алкоголя в крови водителей установлена отсылочная норма к Кодексу об админправонарушениях (см. выше).
Изменения в законодательство вступят в силу сразу после подписания Президентом ПМР.