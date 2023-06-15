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Нововведения в правилах дорожного движения в Приднестровье

Нововведения в правилах дорожного движения в Приднестровье

Правительством ПМР приняты изменения и дополнения в Правила дорожного движения. Так, в разделе «Общие положения» появилось понятие «средства индивидуальной мобильности» (СИМ).

В эту категорию транспортных средств входят электросамокаты, моноколёса, гироскутеры, сегвеи и т.п. Для них определены правила движения, сообщает пресс-служба МВД ПМР

Детям в возрасте от 7 до 14 лет можно кататься на СИМах в строго установленных местах: по пешеходной, велосипедной, велопешеходной дорожкам, тротуару, а также в пределах пешеходных зон.

Важно! Для передвижения в обозначенных местах масса средства индивидуальной мобильности не должна превышать 35 кг.

Водители, передвигающиеся на СИМах по пешеходной дорожке, тротуару или другим зонам, подвергающие опасности и мешающие движению пешеходов (например, при скоплении людей на массовых мероприятиях и т. д.), должны спешиться или ехать со скоростью, не превышающей скорость пешеходов.

В целях безопасности ограничена скорость движения на СИМах – не более 25 км/ч.

Средства индивидуальной мобильности должны быть оборудованы тормозной системой, звуковым сигналом, световозвращателями белого цвета спереди, оранжевого или красного цвета – с боковых сторон, красного цвета сзади, фарой или фонарём белого цвета спереди.

Водитель средства индивидуальной мобильности, совершивший дорожно-транспортное происшествие, будет привлечён к ответственности согласно действующему законодательству.

Согласно принятым изменениям и дополнениям, внесённым в ПДД, теперь введены понятия: «школьный автобус», «электромобиль», «гибридный автомобиль», «велосипедная зона», «обучающий вождению», «обучающийся вождению», «островок безопасности», «островок направляющий».

В «Правилах…» также прописано, что школьные автобусы могут двигаться по полосе для общественного транспорта (наравне с троллейбусами, маршрутками, такси).

В целях безопасности снижена допустимая скорость движения вне населённых пунктов до 70 км/ч для автобусов, в которых пассажирские сиденья не оборудованы ремнями безопасности.

На улицах населённых пунктов появятся дорожные знаки и дорожная разметка, указывающие на места зарядки электромобилей, гибридных автомобилей.

Согласно ПДД, в действие вводятся новые дорожные знаки: «Участок перекрёстка», «Движение автобусов запрещено», «Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено», «Полоса для велосипедистов», «Конец полосы для велосипедистов», «Велосипедная зона», «Конец велосипедной зоны», «Зарядка электромобилей», а также информационные таблички и дорожные знаки, обозначающие туристические объекты.

Помимо этого, в «Правилах…» уточнены требования к нанесению постоянной горизонтальной разметки на дорогах (включая дублирование изображения дорожных знаков). Из нового: помимо белой, жёлтой, красной, чёрной краски, дорожные службы смогут использовать синий и зелёный цвет.

К примеру, синяя разметка будет обозначать, что зона парковки используется на платной основе. На каких участках будут применять зелёную краску, ещё обсуждается.

Помимо вышеизложенного, в ПДД установлен запрет на остановку транспортных средств на островках направляющих и островках безопасности.

Также запрещено оставлять в транспорте (на время его стоянки или парковки) ребёнка в возрасте младше 7 лет в отсутствие совершеннолетнего лица.

  • Вчера, 21:29
  • DTV
  • Просмотров: 49
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