Правительством ПМР приняты изменения и дополнения в Правила дорожного движения. Так, в разделе «Общие положения» появилось понятие «средства индивидуальной мобильности» (СИМ).
В эту категорию транспортных средств входят электросамокаты, моноколёса, гироскутеры, сегвеи и т.п. Для них определены правила движения, сообщает пресс-служба МВД ПМР
Детям в возрасте от 7 до 14 лет можно кататься на СИМах в строго установленных местах: по пешеходной, велосипедной, велопешеходной дорожкам, тротуару, а также в пределах пешеходных зон.
Важно! Для передвижения в обозначенных местах масса средства индивидуальной мобильности не должна превышать 35 кг.
Водители, передвигающиеся на СИМах по пешеходной дорожке, тротуару или другим зонам, подвергающие опасности и мешающие движению пешеходов (например, при скоплении людей на массовых мероприятиях и т. д.), должны спешиться или ехать со скоростью, не превышающей скорость пешеходов.
В целях безопасности ограничена скорость движения на СИМах – не более 25 км/ч.
Средства индивидуальной мобильности должны быть оборудованы тормозной системой, звуковым сигналом, световозвращателями белого цвета спереди, оранжевого или красного цвета – с боковых сторон, красного цвета сзади, фарой или фонарём белого цвета спереди.
Водитель средства индивидуальной мобильности, совершивший дорожно-транспортное происшествие, будет привлечён к ответственности согласно действующему законодательству.
Согласно принятым изменениям и дополнениям, внесённым в ПДД, теперь введены понятия: «школьный автобус», «электромобиль», «гибридный автомобиль», «велосипедная зона», «обучающий вождению», «обучающийся вождению», «островок безопасности», «островок направляющий».
В «Правилах…» также прописано, что школьные автобусы могут двигаться по полосе для общественного транспорта (наравне с троллейбусами, маршрутками, такси).
В целях безопасности снижена допустимая скорость движения вне населённых пунктов до 70 км/ч для автобусов, в которых пассажирские сиденья не оборудованы ремнями безопасности.
На улицах населённых пунктов появятся дорожные знаки и дорожная разметка, указывающие на места зарядки электромобилей, гибридных автомобилей.
Согласно ПДД, в действие вводятся новые дорожные знаки: «Участок перекрёстка», «Движение автобусов запрещено», «Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено», «Полоса для велосипедистов», «Конец полосы для велосипедистов», «Велосипедная зона», «Конец велосипедной зоны», «Зарядка электромобилей», а также информационные таблички и дорожные знаки, обозначающие туристические объекты.
Помимо этого, в «Правилах…» уточнены требования к нанесению постоянной горизонтальной разметки на дорогах (включая дублирование изображения дорожных знаков). Из нового: помимо белой, жёлтой, красной, чёрной краски, дорожные службы смогут использовать синий и зелёный цвет.
К примеру, синяя разметка будет обозначать, что зона парковки используется на платной основе. На каких участках будут применять зелёную краску, ещё обсуждается.
Помимо вышеизложенного, в ПДД установлен запрет на остановку транспортных средств на островках направляющих и островках безопасности.
Также запрещено оставлять в транспорте (на время его стоянки или парковки) ребёнка в возрасте младше 7 лет в отсутствие совершеннолетнего лица.