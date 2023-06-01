Число пассажиров, пострадавших от отмены рейсов авиакомпании Air Moldova в период апрель-май, составляет примерно 20-30 тысяч граждан, заявил замглавы Органа гражданской авиации Виктор Няга, передаёт kp.md
"В этот период были отменены только те рейсы, которые выполняла авиакомпания Air Moldova. С 20 по 24 апреля их было около 7000 человек. Если еще учитывать майский период, то пострадавших примерно 20-30 тысяч пассажиров. Сейчас у нас летний сезон, и не исключено, что до сентября цены на авиабилеты могут быть выше, чем в течение года", - заявил Виктор Няга.
Он рассказал, что кабмин планирует привести еще операторов, но в бизнесе авиаперевозок невозможно решить такие вопросы за 3-6 месяцев.
Перебои в работе Кишиневского международного аэропорта носят временный характер и вызваны уходом венгерской авиакомпании Wizz Air и финансовыми трудностями, с которыми столкнулся национальный оператор, заявил заместитель директора Управления гражданской авиации Виктор Няга.
Представители правительства в настоящее время ведут переговоры с различными иностранными операторами, чтобы граждане могли путешествовать в европейские страны прямо из Кишинева по сниженным ценам, отметила министр инфраструктуры и регионального развития Лилия Дабижа. По словам чиновника, цены на авиабилеты устанавливаются на основе свободной конкуренции, пишет point.md
"Мы ведем переговоры с операторами авиаперевозок, в том числе с Wizz Air, мы почти на последней сотне метров, чтобы принять окончательное решение. Wizz Air мы представили данные, которые доказывают, что наше воздушное пространство безопасно, ждем от них ответа. Мы также обсуждаем с Ryanair, ирландской авиакомпанией. Республика Молдова не является органом, устанавливающим тарифы на такие услуги, тарифы устанавливаются на основе принципа свободной конкуренции. Ни правительство, ни министерство, ни Управление гражданской авиации не утверждают тарифы на авиабилеты", — заявила Лилия Дабижа.
Авиакомпания Air Moldova отменила все запланированные рейсы в Италию и Грузию с 21 по 25 апреля из-за нехватки финансовых средств. Полеты также были приостановлены в период со 2 по 15 мая. По данным компании, пассажиры, чьи рейсы были отменены, получили уведомление об отмене по электронной почте. Тогда же Air Moldova подчеркнула, что пассажиры могут запросить полный возврат стоимости билета.
Компания Wizz Air с 14 марта приостановила все полеты из международного аэропорта Кишинева, сославшись на соображения безопасности воздушного пространства в регионе. Из-за сокращения количества рейсов и направлений многие молдаване предпочитают летать из международного аэропорта Яссы.
В понедельник директор Международного аэропорта Яссы Ромео Ватра сообщил для "Радио-Молдова", что 33 процента пассажиров - из Республики Молдова, то есть примерно 210 тысяч человек. По его словам, основными пунктами назначения молдаван являются Франция, Германия, Италия и Испания.