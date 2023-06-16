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В НАТО ждут от Молдовы инициативы по укреплению сотрудничества

В НАТО ждут от Молдовы инициативы по укреплению сотрудничества

НАТО ожидает от Кишинева проявление инициативы по укреплению дальнейшего сотрудничества, заявил в интервью замгенсека альянса Мирча Джоанэ.

В Вильнюсе 11-12 июля пройдет саммит НАТО. Ранее генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что в повестке заседания включены вопросы укрепления коллективной обороны и сдерживания, а также увеличение поддержки Украины и оборонные приоритеты и инвестиции.

"На саммите в Вильнюсе мы обсудим на уровне министров иностранных дел стран НАТО, в ходе специального заседания с Молдовой, Грузией, Боснией и Герцеговиной, темы, связанные с нашим партнерством с этими тремя странами... Мы будем встречаться в этом формате последовательно. Ваш министр (иностранных дел) Нику Попеску, которого высоко ценят как здесь, так и в ЕС, присутствовал на встрече в Бухаресте, и я ожидаю, что эта политическая близость приведет к еще большему амбициозному партнерству НАТО-Молдова. Но мы готовы пойти настолько далеко, быстро и глубоко с Молдовой, насколько Молдовая сама готова", - сказал Джоанэ в интервью общественному радио "Молдова 1", передает ria.ru.

Ранее президент Молдовы Майя Санду в интервью изданию Politico заявила, что стране следует отказаться от нейтралитета ради вступления в крупный военный альянс. Газета отмечала, что Санду не упомянула конкретно НАТО, однако ранее неоднократно заявляла, что пункт конституции о нейтральном статусе можно будет пересмотреть, если население выскажется за сближение с Североатлантическим альянсом. Согласно конституции Молдовы, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В столице Молдавии действует информационный центр альянса. В декабре 2017 года в Кишиневе открылось бюро по связям НАТО.

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ планирует посетить Молдову в ближайшие месяцы. Об этом он рассказал в интервью Radio Moldova.

«Я планирую посетить Молдову. […] С большим удовольствием приеду в ближайшие несколько месяцев, и, как показывает это интервью, я абсолютно открыт для обсуждения любой темы, представляющей интерес для наших партнеров из Молдовы», — сказал Джоанэ.

  • Сегодня, 08:33
  • DTV
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