Всё произошло вечером 16 июня на пляже «Сократ». Сотрудники ГУпЧС во время обхода подконтрольной береговой линии обратили внимание на малыша, который находился по грудь в реке.
Ребёнок держал в руках надувную перчатку и прыгал в воде. Когда он в очередной раз оттолкнулся от дна, его течением снесло на небольшую глубину, но для 4-летнего мальчика этого было достаточно, чтобы уйти с головой под воду, сообщает пресс-центр МВД ПМР.
Мама находилась в реке, в пяти метрах от сына. Спасатели вовремя отреагировали, подхватили и извлекли ребёнка из воды. На берегу положили мальчика животиком на колено и помогли прокашляться. Убедившись, что он полноценно дышит, передали маме.
За 10 дней на Днестре произошло 5 несчастных случаев
Как сообщили в пресс-центре МВД, за 10 дней на Днестре зафиксировано 5 трагедий. Несчастные случаи произошли в неустановленных для купания местах.
В числе утонувших двое подростков и 21-летний парень. Никто из них не умел плавать. В списке жертв и двое взрослых. Мужчина и женщина зашли в воду в состоянии алкогольного опьянения.
Сотрудники ГУпЧС напоминают: Днестр – коварная река: быстрое течение, водовороты, глубокие ямы. Отдых у воды безопасен только на оборудованных пляжах, где дежурят спасатели. Купаться в пьяном виде нельзя.
Сотрудники ГУпЧС призывают всех строго соблюдать правила поведения на воде. Нахождение детей без присмотра взрослых на берегу реки и водоёмов, а также в воде может стать причиной трагедии.