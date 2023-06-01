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Госслужащие из Молдовы пожаловались на тщательные проверки на КПП Румынии

Госслужащие из Молдовы пожаловались на тщательные проверки на КПП Румынии
Фото: point.md

Многие чиновники из Кишинева детально проверяются румынскими таможенниками при пересечении границы.

Лиц, проходящих проверки, проинформировали о том, что они внесены в специальный список для контроля на предмет наличия у них документов, денег или носителей электронной информации по запросу властей Кишинева, пишет point.md ссылаясь на crime-moldova.com

Среди включенных в список прокуроры, судьи, сотрудники НЦБК и силовых структур Республики Молдова.

Среди тех, кто прошел такие проверки, был бывший исполняющий обязанности председателя Высшего совета магистратуры РМ Дорел Мустяцэ, который транзитом через территорию Румынии ехал в Грецию.

Бывший судья рассказал, что он поехал на машине в Грецию вместе со своим 12-летним сыном, другом и еще одним 13-летним ребенком.

"На таможне в Албице нас тщательно проверили, обыскали наши личные вещи, даже детское белье. Они спросили меня, сколько у меня денег, я показал им 800 евро. Весь этот контроль длился около двух часов. Когда я примерно через 5 часов приехал к границе с Болгарией, ситуация повторилась, и я был подвергнут тщательному контролю, который также длился почти 2 часа", - рассказал Дорел Мустяцэ.

Бывший председатель ВСМ заявил, что столкнулся с той же ситуацией неделю спустя, когда возвращался домой. Тогда он запросил разъяснения у начальников таможни.

"Они спросили меня, кто я такой, и я сказал им, что я бывший судья ВСП и экс-председатель ВСМ. Румынские таможенники были очень любезны, извинились и сказали, что я нахожусь на учете SRI (спецслужбы Румынии), по требованию кишиневских властей, потому что представляю опасность для Республики Молдова.

Мне сказали, что это происходит по просьбе руководства страны. Я был поражен, услышав это. На таможне в Албице, перед пересечением границы с Молдовой, меня еще раз подвергли строгим проверкам, которые длились больше часа.

Когда я провожал жену в аэропорт Ясс, ситуация повторилась как при въезде в Румынию, так и при выезде", - сказал бывший судья.

Дорел Мустяцэ заявил, что сообщил о случившемся высокопоставленным лицам, но пока не последовало никакой реакции, но он потребует письменных объяснений от руководства страны.

Журналистам удалось поговорить с другим человеком, у которого был подобный опыт. Данное лицо, занимающее руководящую должность в правовой системе Республики Молдова, рассказало, что его проверяли в течение часа как при въезде, так и при выезде из Румынии, а таможенники сказали ему, что у них есть инструкции проверить, не имеет ли он при себе документы, деньги или носители электронной информации.

  • Сегодня, 08:43
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