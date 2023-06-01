Приднестровские спортсмены успешно выступают на чемпионате Молдавии по плаванию среди спортсменов 10-14 лет, который проходит в Кишиневе.
В группе «Веселый дельфин» (девушки U14, юноши U15) Кирилл Чертыковцев взял три первых места и обновил рекорды Молдавии на двух дистанциях: 100 метров баттерфляем и 200 метров комплексным плаванием. На всех дистанциях он финишировал с большим отрывом от соперников, передает Радио 1.
Победителями также стали Даниил Кодымский и Матвей Васалатый. Все они – воспитанники Тираспольской СДЮШОР плавания.
В группе «Олимпийская смена» (девушки U12, юноши U13) победила Таисия Скомаровская. Призерами стали Эмилия Чепак и пловцы из СК «Шериф» Мария Гринько, Илья и Алина Вердеш.