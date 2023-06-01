Dnestr.TV

 
0

Приднестровские пловцы установили рекорды на юношеском чемпионате Молдавии

Приднестровские пловцы установили рекорды на юношеском чемпионате Молдавии
Фото: Telegram Радио 1

Приднестровские спортсмены успешно выступают на чемпионате Молдавии по плаванию среди спортсменов 10-14 лет, который проходит в Кишиневе.

В группе «Веселый дельфин» (девушки U14, юноши U15) Кирилл Чертыковцев взял три первых места и обновил рекорды Молдавии на двух дистанциях: 100 метров баттерфляем и 200 метров комплексным плаванием. На всех дистанциях он финишировал с большим отрывом от соперников, передает Радио 1.

Победителями также стали Даниил Кодымский и Матвей Васалатый. Все они – воспитанники Тираспольской СДЮШОР плавания.

В группе «Олимпийская смена» (девушки U12, юноши U13) победила Таисия Скомаровская. Призерами стали Эмилия Чепак и пловцы из СК «Шериф» Мария Гринько, Илья и Алина Вердеш.
  • Сегодня, 08:32
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Линксервис : борьба продолжается
  • В Тирасполе провели фестиваль "Я - предприниматель"
  • Эрдоган отказался от участия в саммите ЕПС в Кишиневе
  • В Бендерах женщина уснула за рулём
  • Студент упал с 4 этажа
  • Зеленский: Кишинев не просил Украину вводить войска в П ...
  • Общественники провели субботник на квартале захоронения ...
  • Цены на продукты питания на Зелёном рынке Тирасполя
  • Кто в Молдове зарабатывает больше всего
  • Владимир Зеленский прибыл на саммит ЕПС в Молдове

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Линксервис : борьба продолжается
  • В Тирасполе провели фестиваль "Я - предприниматель"
  • Эрдоган отказался от участия в саммите ЕПС в Кишиневе
  • В Бендерах женщина уснула за рулём
  • Студент упал с 4 этажа
  • Зеленский: Кишинев не просил Украину вводить войска в П ...
  • Общественники провели субботник на квартале захоронения ...
  • Цены на продукты питания на Зелёном рынке Тирасполя
  • Кто в Молдове зарабатывает больше всего
  • Владимир Зеленский прибыл на саммит ЕПС в Молдове
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна